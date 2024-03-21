С 1 апреля курсы валют изменятся: что будет поддерживать рубль

По мнению эксперта, в апреле курс рубля останется стабильным и будет торговаться в диапазоне 90−95 за доллар, 98−103 за евро, 12,5−13,2 за юань.
«Первые четыре месяца года обычно благоприятны для рубля из-за сезонно пониженного спроса на валюту и сильному текущему счету платежного баланса РФ благодаря высоким нефтяным ценам», — пояснил он.
Также в пользу рубля будет выступать обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров, которая действует до 30 апреля. Он напомнил, что сейчас экспортёры должны зачислять на счета в российские банки не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.
«Мы полагаем, что мера будет продлена после 30 апреля, но параметры продажи (80% и 90%, или сроки продажи) могут быть смягчены, и экспортёры будут продавать меньшие объемы валюты, чем сейчас», — прогнозирует Михаил Васильев.
Также в пользу рубля останутся продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие процентные ставки. «Мы ожидаем, что Банк России на заседаниях 22 марта и 26 апреля сохранит ключевую ставку 16%». — добавил он.
Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях.
Сдерживать укрепление рубля могут геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, мягкая бюджетная политика, резюмировал аналитик Совкомбанка.
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