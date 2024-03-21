С 1 апреля курсы валют изменятся: что будет поддерживать рубль

Также в пользу рубля будет выступать обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров, которая действует до 30 апреля. Он напомнил, что сейчас экспортёры должны зачислять на счета в российские банки не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.