Рубли с плеча: клиенты банков смогли вернуть похищенные мошенниками миллионы

— Компенсация была выплачена в тех случаях, когда клиенты поверили мошенникам и, несмотря ни на какие меры с нашей стороны, всё равно отдали деньги злоумышленникам. На этом, собственно, и строится идеология сервиса: если мы не смогли защитить клиента нашими технологиями, мы компенсируем ему потери, — пояснили в «Тинькофф».