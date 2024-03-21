Рубль развивает успех

Китайский юань (CNY/RUB) из-за снижения на мировом рынке торгуется к рублю в большем минусе, чем американская валюта. В отличие от них, гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем заметно подорожал, уменьшив у нас до 5,5% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).