Рубль развивает успех

Рубль поначалу укреплялся, после чего сдал позиции, но удержался от развития нисходящего движения. В начале основной сессии российская валюта перешла к активному укреплению и вышла в хороший плюс, немного не дотянув до недельных вершин. К текущему моменту рубль растерял часть дневных достижений в рамках коррекции.
Поддержку рублю оказывает приближение очередного налогового периода, пик которого приходится на 25 и 28 марта. Все больше компаний для этих целей заранее продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение на рынке.
Китайский юань (CNY/RUB) из-за снижения на мировом рынке торгуется к рублю в большем минусе, чем американская валюта. В отличие от них, гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем заметно подорожал, уменьшив у нас до 5,5% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI после стартового рывка вверх быстро возобновил снижение, которое наблюдается уже тринадцатую сессию подряд. Индикатор в очередной раз переписал минимум с апреля 2022 г.
Сохранению негативной динамики способствовали вчерашние данные Росстата, показавшие ускорение недельной инфляции. Это уменьшило шансы на более раннее начало снижения ключевой ставки, а также на смягчение по итогам завтрашнего заседания риторики ЦБ относительно дальнейшей монетарной политики.
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