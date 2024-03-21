Рост цен на пиво в РФ в 2023 году был ниже инфляции

По его словам, в прошлом году повышение цен затронуло многие категории, включая социально-значимые, такие как молочная продукция, что объясняется инфляцией, ростом цен на сырье, ежегодным ростом акциза, увеличением стоимости логистики на 30% и другими макроэкономическими причинами. При этом темпы роста цен в пивоваренной индустрии ниже, чем во многих иных категориях FMCG (товары повседневного спроса), отметил Мамонтов со ссылкой на данные Росстата и NielsenIQ.