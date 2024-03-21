Рост цен на пиво в РФ в 2023 году был ниже инфляции

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пивовары сдерживают рост цен на пиво и сохраняют доступность качественной для потребителей, рост цен на в отрасли в 2023 году был ниже инфляции. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.
«Пивовары всегда прикладывают максимум усилий, чтобы сдерживать рост цен и сохранять доступность качественной, безопасной и легальной продукции для потребителей, поэтому в прошлом году для нашей отрасли был характерен один из самых низких показателей повышения цен среди всех алкогольных напитков, который в том числе был ниже инфляции», — заявил Мамонтов.
По его словам, в прошлом году повышение цен затронуло многие категории, включая социально-значимые, такие как молочная продукция, что объясняется инфляцией, ростом цен на сырье, ежегодным ростом акциза, увеличением стоимости логистики на 30% и другими макроэкономическими причинами. При этом темпы роста цен в пивоваренной индустрии ниже, чем во многих иных категориях FMCG (товары повседневного спроса), отметил Мамонтов со ссылкой на данные Росстата и NielsenIQ.
Он также заявил, что компании — члены АПП всегда осуществляют свою коммерческую деятельность автономно в соответствии со своими коммерческими стратегиями и приоритетами.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ФАС принять меры против производителей пива. По словам политика, подорожание цен является результатом картельного сговора, написал он в своем Telegram-канале.