Россияне стали реже брать ипотеку

В январе число заявок на ипотеку было на 25% меньше, чем в прошлом году. В феврале ситуация несколько стабилизировалось, однако показатель все равно оказался на 5% ниже прошлогоднего. За первые две недели марта динамика не изменилась — отправленных заявок было на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.