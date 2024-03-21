Reddit привлекла $748 млн в ходе IPO

Оценка Reddit на IPO существенно ниже оценки в последний раунд финансирования в 2021 году — $10 млрд. С тех пор венчурные инвестиции в целом сократились. В 2023 году выручка Reddit выросла на 20%, до $804 млн. Компания закончила год с убытком $90,8 млн — существенно его сократив по сравнению с годом ранее ($158,6 млн).