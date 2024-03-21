Reddit привлекла $748 млн в ходе IPO

Компания Reddit, владеющая одноименным популярным форумом, установила цену своих акций на IPO — $34. Тем самым они торгуются по верхней границе объявленного ранее ценового коридора $31−34.
В ходе IPO было привлечено $748 млн: $519 млн привлекла сама Reddit, еще $229 млн — акционеры компании, продавшие свои акции. Общая оценка Reddit в соответствии с ценой акций на IPO составляет $6,5 млрд. Сегодня, 21 марта, акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RDDT.
IPO Reddit — первое размещение акций крупной соцсети с 2019 года, когда IPO провела Pinterest. В целом количество IPO и привлекаемые на них суммы сильно снизились в последние два года, так что каждое относительно крупное размещение привлекает внимание инвесторов.
Оценка Reddit на IPO существенно ниже оценки в последний раунд финансирования в 2021 году — $10 млрд. С тех пор венчурные инвестиции в целом сократились. В 2023 году выручка Reddit выросла на 20%, до $804 млн. Компания закончила год с убытком $90,8 млн — существенно его сократив по сравнению с годом ранее ($158,6 млн).
Яна Рождественская.