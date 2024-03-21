Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале неожиданно выросли

Число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 410 тысяч. В месячном выражении показатель вырос на 2,5%, а в годовом — опустился на 8,9%. Средняя цена такой недвижимости поднялась на 6,7% по сравнению с февралем прошлого года — до 344 тысяч долларов.