Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале неожиданно выросли

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 3,94 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США составили 3,97 миллиона, увеличившись на 10,3% в месячном выражении, но снизившись на 2,7% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 5,6%, до 388,7 тысячи долларов.
Число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 410 тысяч. В месячном выражении показатель вырос на 2,5%, а в годовом — опустился на 8,9%. Средняя цена такой недвижимости поднялась на 6,7% по сравнению с февралем прошлого года — до 344 тысяч долларов.
По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 3%, практически не изменившись в месячном и годовом выражении.