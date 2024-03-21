Покупатели проснулись

Акции ТКС Холдинг (TCSG 3149,5 ₽, −3,17%) и Росбанка (ROSB 135,2 ₽, −4,11%) лидировали по объемам торгов. ТКС Холдинг сообщил о проведении дополнительной эмиссии в размере 130 млн акций по 3,4 тыс. руб. (на сумму 445 млрд руб.) в пользу структур Интерроса. Голосование акционеров по вопросу об эмиссии назначено на май. Размещение акций происходит в рамках интеграции ТКС Холдинга и Росбанка, собственный капитал последнего на конец 2023 года составлял 226,3 млрд руб. Предполагается, что средства от дополнительной эмиссии будут направлены на приобретение Росбанка, и инвестиционное сообщество озадачено вопросом, по какой цене пройдет сделка. Просадка по акциям ТКС Холдинга могла быть связана с заявленным объемом дополнительной эмиссии, которая предполагает, что Росбанк мог быть оценен в два капитала, при норме в размере 1х P/B для банковского сектора. Между тем объявленный размер дополнительной эмиссии не проливает свет на сумму сделки, и мы полагаем, что стоит дождаться комментариев менеджмента по этому вопросу.