Покупатели проснулись

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду показал небольшой рост на фоне высоких объемов торгов, которые по акциям в составе индекса стали максимальными с августа прошлого года. Несмотря на небольшое изменение широкого рынка, в отдельных бумагах отмечалась повышенная волатильность.
Акции ТКС Холдинг (TCSG 3149,5 ₽, −3,17%) и Росбанка (ROSB 135,2 ₽, −4,11%) лидировали по объемам торгов. ТКС Холдинг сообщил о проведении дополнительной эмиссии в размере 130 млн акций по 3,4 тыс. руб. (на сумму 445 млрд руб.) в пользу структур Интерроса. Голосование акционеров по вопросу об эмиссии назначено на май. Размещение акций происходит в рамках интеграции ТКС Холдинга и Росбанка, собственный капитал последнего на конец 2023 года составлял 226,3 млрд руб. Предполагается, что средства от дополнительной эмиссии будут направлены на приобретение Росбанка, и инвестиционное сообщество озадачено вопросом, по какой цене пройдет сделка. Просадка по акциям ТКС Холдинга могла быть связана с заявленным объемом дополнительной эмиссии, которая предполагает, что Росбанк мог быть оценен в два капитала, при норме в размере 1х P/B для банковского сектора. Между тем объявленный размер дополнительной эмиссии не проливает свет на сумму сделки, и мы полагаем, что стоит дождаться комментариев менеджмента по этому вопросу.
На рынке госдолга продолжилось падение цен на долговые бумаги после невыразительной динамики накануне. На коротком отрезке доходности по ОФЗ приближаются к 15%. На первичном рынке также отмечается рост доходностей: в среду Минфин разместил на рынке 10-летние облигации с доходностью 13,44%, хотя еще в начале марта доходность составляла 12,92%. Инвесторы могут требовать более высокую доходность в ожидании заседания Банка России в пятницу на этой неделе, на котором регулятор может сохранить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. По нашему мнению, для рынка большее значение будет иметь риторика регулятора на пресс-конференции, нежели само решение по ставке. Инвесторам будет важно видение регулятора по срокам возможного снижения ключевой ставки.
Новости, ожидания и торговые идеи. Рынок находится вблизи верхней границы бокового канала (3000−3300 п.). Полагаем, что инвесторы могут проявлять осторожность в преддверии решения Банка России. С точки зрения отдельных эмитентов, сегодня может наблюдаться повышенный интерес к акциям Сегежи (SGZH 3,851 ₽, −2,23%) и ВК (VKCO 627,4 ₽, −0,76%) на фоне ожидаемой публикации корпоративной отчетности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».