Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Стоимость Nvidia взлетела за год в 2,6 раза и достигла отметки в $44,5 млрд. Это помогло компании подняться в рейтинге сразу на 17-е место с 58-го годом ранее.
На вторую позицию с четвертой поднялся Microsoft (+78%, до $340,4 млрд).
На третьем месте остался Google (+18,5%, до $333,4 млрд), на пятом — Walmart (-15%, до $96,8 млрд), говорится в сообщении Brand Finance.
Котировки бумаг Nvidia Corp. в ходе предварительных торгов 21 марта растут на 2%.
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