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Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости среди американских компаний в 2024 году. Об этом говорится в исследовании Brand Finance US 500 2024.

Источник: Reuters

Стоимость Nvidia взлетела за год в 2,6 раза и достигла отметки в $44,5 млрд. Это помогло компании подняться в рейтинге сразу на 17-е место с 58-го годом ранее.

На первое место вышел бренд Apple, который подорожал почти на 74% (до $516,6 млрд). Лидер прошлого года Amazon упал на четвертую строчку (+3%, до $308,9 млрд).

На вторую позицию с четвертой поднялся Microsoft (+78%, до $340,4 млрд).

На третьем месте остался Google (+18,5%, до $333,4 млрд), на пятом — Walmart (-15%, до $96,8 млрд), говорится в сообщении Brand Finance.

Котировки бумаг Nvidia Corp. в ходе предварительных торгов 21 марта растут на 2%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».