Налоги на воздух и естественный свет: самые необычные сборы в странах Америки

Налог на воздух, свет и даже бублики — все это неизбежно напоминает о мире, созданном Джанни Родари в «Чиполлино». Но на самом деле речь вовсе не о сказке, а о реально существующих и существовавших сборах. Зарубежные корреспонденты ТАСС проанализировали налоговые системы стран Северной и Южной Америки и выделили самые курьезные, а где-то и одиозные поборы. Ранее ТАСС уже рассказывал о самых оригинальных налогах в Европе.
Канада
Расизм в налогообложении.
Наличие в стране проблем, связанных с расизмом, признается на самом высоком уровне — премьер-министром Джастином Трюдо. В налоговой истории Канады тоже есть связанные с этим черные страницы. Так, с 1885 по 1923 год здесь действовал так называемый «налог с головы», который вынуждены были платить китайские иммигранты. Первоначально сбор составлял $50, но в 1903 году возрос до $500, что тогда равнялось примерно двухгодичному заработку рабочего. Им облагались более 80 тыс. китайских иммигрантов. Федеральные власти Канады принесли извинения китайской общине страны за этот унизительный налог лишь в 2006 году.
Однако «налог с головы», но в более мягкой форме, существовал в Канаде и в XXI веке. Так, жители франкоязычной провинции Квебек старше 18 лет с 2010 по 2017 год делали «добровольные» взносы на здравоохранение. Налог в размере $25 автоматически включался в их налоговую декларацию.
Налог на виноградный сок.
Несмотря на существующий стереотип о том, что Канада — очень холодная страна, в которой царит почти вечная зима, а местные жители занимаются исключительно вырубкой леса, она славится своим виноделием. Производством вина занимаются жители, проживающие на юге провинций Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Налог на алкогольные напитки, их производство и продажу в Канаде, конечно же, существует, но забавнее обстоит дело с виноградным соком. Налог на него составляет достаточно внушительные 9,5%, но, если сок использовать для производства, например, домашнего вина, в таком случае он облагаться налогом не будет.
Налог на устрицы.
К местному вину в Канаде принято подавать устрицы. Их выловом и разведением на специальных фермах занимаются жители атлантических провинций Канады, таких как Новая Шотландия и Нью-Брансуик. С неочищенных устриц автоматически взимается дополнительный налог в размере 3%. Кроме того, Канада берет налог в размере 4% и с копченой рыбы, тогда как свежая рыба на прилавках налогами не облагается.
США
Американская налоговая система обширна и разнообразна, так как, помимо налогов, взимаемых федеральным правительством, каждый штат имеет право вводить собственные налоги и сборы по своему усмотрению. Подчас это приводит к тому, что местные власти начинают демонстрировать, «кто во что горазд», и вводят налоги, которые приводят в ступор местных жителей.
Налог на бублики.
В 2010 году штат Нью-Йорк принял налог на приготовленную еду, который предполагает взимание отдельной платы, если продавец в заведении общественного питания произвел какие-либо манипуляции с полуфабрикатом.
Под это правило попал популярный перекус жителей штата — бублик, который принято разрезать пополам и добавлять различную начинку, одним из самых распространенных вариантов которой является творожный сыр. Однако после введения налога разрезание бублика в стенах заведения стало означать, что покупатель заплатит за него на 8−9 центов больше.
То же самое случится, если в месте продажи бублик подогреют. Появление подобного налога вызвало недоумение не только у потребителей, которые не понимают, почему надо доплачивать властям штата за то, что продавец сделал обычную выпечку вкуснее, но и у владельцев заведений.
Последним после введения сбора, получившего прозвище «налог на бублики», пришлось не только иметь дело с раздраженными посетителями, но и разбираться, когда им нужно взимать налог, а когда нет, — в законе оказалось много серых зон.
Так, например, если выпечка была разрезана в пекарне, то дополнительным налогом она не облагается. Некоторые компании решили сыграть на недовольстве потребителей и стали производить целые бублики с начинкой внутри. Против сбора неоднократно подавались петиции, однако пока что «налог на бублики» остается в силе.
Налог на воздух в Пенсильвании.
Фраза «налог на воздух» в повседневной речи означает взимание средств по нелепым причинам. Однако его фактически ввели власти штата Пенсильвания. Он вовсе не устанавливает плату за каждый сделанный вдох или выдох, однако бьет по карману автомобилистов. В частности, налог направлен на взимание дополнительных средств за использование установленных на большинстве американских заправок станций самообслуживания для накачки шин или автомобильных пылесосов.
Туалетный налог.
Канализационная система уже давно стала неотъемлемым атрибутом цивилизованной жизни, однако жителям штата Мэриленд возможность пользоваться канализацией обходится заметно дороже, чем остальным американцам.
Виной тому стал взимаемый с 2005 года сбор, который власти обосновали необходимостью очистки Чесапикского залива, куда сливаются канализационные воды. Из-за этого сбора выплаты по коммунальным услугам у жителей штата выросли на $30 в год.
При этом сбор, получивший в народе название «налог на слив бачка», взимается как с тех, кто подключен к общей канализации, так и с тех, кто пользуется собственными очистными системами. Отдельные округи штата пытались опротестовать этот сбор, указывая на то, что очистные системы уже достаточно хорошо фильтруют вредные вещества, которые могут попасть в воды Чесапикского залива, однако успехом эти попытки пока не увенчались.
Сладости в Иллинойсе.
Иллинойс сложно назвать дружелюбным для сладкоежек штатом, так как там с 2009 года действует налог на конфеты, и это несмотря на то что Иллинойс, будучи единственным из десяти самых густонаселенных штатов, облагает налогом бакалейные товары.
При этом дополнительные сборы предусмотрены на сладости, в состав которых не входит мука. В большинстве своем речь идет о леденцах и шоколадных конфетах, их покупка обойдется покупателям на 6,25% дороже. Особенно сильно по карманам жителей штата этот налог бьет в Хеллоуин, когда многие закупают большое количество конфет для раздачи детям.
Налог на салфетки.
Салфетки, трубочки и крышки для стаканов в большинстве американских штатов бесплатны для посетителей заведений общественного питания. Однако такое положение дел не касается штата Колорадо, где с 2010 года законодатели ввели налог на эти расходные бытовые предметы. Власти Колорадо посчитали, что салфетки, трубочки и крышки не являются «обязательной упаковкой», и обязали покупателей платить за них 2,9% от стоимости напитка, вместе с которым их предлагают.
Западная Вирджиния и фейерверки.
Многие праздники в США, в особенности День независимости, отмечаемый ежегодно 4 июля, принято праздновать с использованием пиротехники. Однако в штате Западная Вирджиния за это придется дополнительно заплатить. Власти штата взимают пожарный сбор в размере 12% от каждого проданного фейерверка. Налогом в Западной Вирджинии также облагаются бенгальские огни и хлопушки. При этом до 2016 года продажа пиротехники там вовсе была под запретом.
Дорогая ягода в Мэне.
Американский штат Мэн, входящий в регион Новая Англия, является крупнейшим производителем голубики, где собирается 99% этой ягоды в США. Такую статью доходов не могли обойти стороной местные законодатели, которые в 1997 году ввели налог в 75 центов с каждого фунта собранной голубики, официально назвав его «налогом на голубику». При этом попытки подпольно собирать, перевозить и продавать голубику могут закончиться для правонарушителей реальным тюремным сроком.
Мексика
Налог на окна и двери.
В апреле 1853 года пост президента Мексики в 11-й раз занял генерал Антонио Лопес де Санта-Анна. Казна страны находилось в плачевном состоянии, уже в инаугурационной речи Санта-Анна признал фактическое банкротство страны.
Президенту пришлось срочно искать способы пополнения казны и финансирования армии. В дополнение к имеющимся налогам были введены новые, перенявшие передовой на тот момент европейский опыт — английский и французский. Среди них особенно выделяется введенный в январе 1854 года налог «на двери и окна», который официально назывался «сбором на наружное освещение». Его платили за свет, который проникает в дома: искусственный в ночное время и естественный — в дневное. Рассчитывался налог исходя из количества дверей и окон в доме.
Ставка была прогрессивной: домовладения, выходившие на центральные площади, должны были вносить больше средств в казну, выходившие на тесные темные улицы, а также расположенные на окраинах, — меньше. До сих пор сохранившиеся в центральных частях мексиканских городов дома того времени имеют ярко выраженную градацию: в роскошных особняках много дверей и окон, а совсем простые дома, принадлежавшие ранее беднякам, отличаются всего одной дверью и окном. Европейский опыт был перенят и простыми мексиканцами: многие, не желая платить сборы, замуровывали лишние окна.
Налог на собак.
Налоговые инициативы Санта-Анны не ограничились налогом на двери и окна. Был введен специальный сбор для держателей собак. Согласно указу, налог взимался со всех, у кого были собаки «для охраны своих домов, для охраны скота или предметов, для охоты или развлечений, а также ради удовольствия или какой-либо другой цели». От налога освобождались только владельцы собак-поводырей. Сумма составляла один песо в месяц независимо от породы. Собираемость этого налога была крайне низкой, поскольку он был введен в спешке, а механизм сборов не был проработан.
Налог на «неухоженные фасады домов».
Согласно закону о доходах муниципалитета Тальпа (штат Халиско), за неухоженный фасад дома его владелец должен заплатить 317 песо (около 1 700 рублей по текущему курсу) за квадратный метр, а за прилегающий к зданию тротуар в ненадлежащем состоянии — 206 песо (около 1 100 рублей).
Куба
Налог на обмен долларов США.
Отношения Кубы и США после победы революции на острове в 1959 году серьезно испортились. С 1962 года действует торгово-экономическое эмбарго США, частью которого стали жесткие рестрикции в отношении использования кубинскими банками доллара на международных рынках.
Долгое время обращение американской валюты на Острове Свободы было нелегальным, но зеленый свет его свободному хождению на Кубе дал в 1993 году сам Фидель Кастро. Тогда эта мера, на которую, по признанию кубинского лидера, он пошел с большой неохотой, была продиктована чисто экономическими причинами. После развала соцлагеря во главе с СССР, который оказывал Гаване всемерную помощь, на острове начался острый экономический кризис. Чтобы открыть двери для иностранных инвестиций и стимулировать развитие туризма, кубинским властям и пришлось «смириться» с американской валютой.
Впрочем, новые ограничения со стороны США не заставили себя долго ждать, и в 2004 году Гавана приняла решение об отмене оплаты туристических услуг в долларах, введя вместо них «конвертируемый песо». Валюта печаталась на острове, и, хотя ее курс был приравнен к доллару, за пределами страны она не имела никакой ценности. При осуществлении обменных операций «доллар — конвертируемый песо» взималась комиссия в размере 10%, при этом обмен валют других стран осуществлялся по курсу без налога.
За многие годы конвертируемый песо никогда не девальвировался, сохраняя твердый паритет с долларом. В июле 2020 года власти Кубы приняли решение отменить налог на обмен наличных долларов в банках республики с целью привлечения иностранной валюты в страну для восстановления экономики после пандемии коронавируса. В следующем году было прекращено и хождение конвертируемого песо. Однако, несмотря на официальную отмену десятипроцентного налога на обмен наличных долларов США в банках Кубы, разница в курсе покупки и продажи составляет как раз около 10%. В то же время, например, аналогичная разница при операциях с другими валютами значительно меньше.