Налоги на воздух и естественный свет: самые необычные сборы в странах Америки

Наличие в стране проблем, связанных с расизмом, признается на самом высоком уровне — премьер-министром Джастином Трюдо. В налоговой истории Канады тоже есть связанные с этим черные страницы. Так, с 1885 по 1923 год здесь действовал так называемый «налог с головы», который вынуждены были платить китайские иммигранты. Первоначально сбор составлял $50, но в 1903 году возрос до $500, что тогда равнялось примерно двухгодичному заработку рабочего. Им облагались более 80 тыс. китайских иммигрантов. Федеральные власти Канады принесли извинения китайской общине страны за этот унизительный налог лишь в 2006 году.