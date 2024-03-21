Минторг США заявил, что экспорт в РФ с февраля 2022 года из-за санкций упал на 29%

«В результате масштабных усилий США и их партнеров мировой экспорт в Россию с момента ее вторжения [на Украину] в феврале 2022 года упал примерно на 29% (в среднем на $7,1 млрд в месяц) по сравнению с тем же периодом, предшествовавшим вторжению. С февраля 2022 года по январь 2024 года экспорт всех товаров из США в Россию упал примерно на 88% (в среднем на $471 млн в месяц)», — утверждается в заявлении Эстевеза.