Минторг США заявил, что экспорт в РФ с февраля 2022 года из-за санкций упал на 29%

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Экспорт различных товаров в Россию с февраля 2022 года благодаря санкционным усилиям США и их союзников упал на 29%, а экспорт из США в РФ — на 88%. Об этом говорится в заявлении заместителя министра торговли США по промышленности и безопасности Алана Эстевеза, которое было опубликовано перед началом его выступления на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
«В результате масштабных усилий США и их партнеров мировой экспорт в Россию с момента ее вторжения [на Украину] в феврале 2022 года упал примерно на 29% (в среднем на $7,1 млрд в месяц) по сравнению с тем же периодом, предшествовавшим вторжению. С февраля 2022 года по январь 2024 года экспорт всех товаров из США в Россию упал примерно на 88% (в среднем на $471 млн в месяц)», — утверждается в заявлении Эстевеза.
Кроме того, отмечается, что с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года правоохранительные органы США задержали 559 партий грузов, которые были предназначены для поставки в Россию на сумму свыше $284 млн. По словам представителя Минторга, часть этих товаров имела отношение к «критически важным технологиям двойного назначения», которые можно использовать в БПЛА и средствах радиоэлектронной борьбы.