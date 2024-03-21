Крупные сети попросили правительство снизить порог беспошлинной торговли

Источник в Совете Федерации, на базе которого также обсуждают проблему порога беспошлинного ввоза, рассказал «Известиям», что Минфин и Минэкономразвития выступают за снижение норматива до €200. Основной аргумент этих ведомств — пополнение бюджета дополнительными средствами. Тогда как ФАС, Минпромторг, Минцифры выступают за сохранение порога в €1 тыс. или его постепенное снижение до €500, уточнил он.