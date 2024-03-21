Крупные сети попросили правительство снизить порог беспошлинной торговли

В марте 2022 года в РФ временно повысили порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных онлайн-магазинах, в пять раз, до €1 тыс. Власти это сделали с тем, чтобы избежать дефицита товаров первой необходимости в период санкционного давления на РФ.
В АКОРТ полагают, что эта цель уже достигнута. В своем письме ассоциация отметила, что с 2022 года ситуация серьезно изменилась: российские предприятия адаптировались к введенным санкциям, заработал механизм параллельного импорта, налажены поставки товаров по разным транспортным коридорам. А отечественные производители товаров народного потребления нашли новых поставщиков сырья, материалов и оборудования.
Теперь же получится, что «продление действия повышенного порога фактически простимулирует зарубежных производителей», считают в АКОРТ.
Источник в Совете Федерации, на базе которого также обсуждают проблему порога беспошлинного ввоза, рассказал «Известиям», что Минфин и Минэкономразвития выступают за снижение норматива до €200. Основной аргумент этих ведомств — пополнение бюджета дополнительными средствами. Тогда как ФАС, Минпромторг, Минцифры выступают за сохранение порога в €1 тыс. или его постепенное снижение до €500, уточнил он.