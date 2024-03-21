«Кристалл» и Mast-Jagermeister подписали мировое соглашение в споре о биттерах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ, входит в состав «Алкогольной группы Кристалл») и немецкая компания Mast-Jagermeister SE подписали мировое соглашение в споре о выпуске российской компанией биттеров (травяных ликеров) под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Кристалла».
«Мы подписали мировое соглашение. Спорных моментов между нами больше нет. Более того, частью соглашения стало признание немецкой компанией изменения дизайна бутылки и этикетки Alter Heiler и Konig Heiler исчерпывающими во избежание каких-либо новых исков. Таким образом, реализация наших биттеров отныне не несет для участников российского рынка никаких рисков», — сказал генеральный директор КЛВЗ «Кристалл» Артем Чубукин, слова которого приводят в пресс-службе компании.
По его словам, дизайн биттеров узнаваем и не помешает потребителям найти продукцию на полках магазинов. КЛВЗ уже на следующей неделе планирует возобновить поставки биттеров в новом дизайне в сети, которые ранее приостановили торговлю.
Накануне стало известно, что КЛВЗ «Кристалл» отказался о своего иска к Mast-Jagermeister SE о защите деловой репутации, компенсации вреда и возмещении убытков на общую сумму более 782 млн рублей. Арбитражный суд Калужской области прекратил производство по делу в среду.
История спора.
В июне 2023 года Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» обратился в Арбитражный суд Калужской области с заявлением к компании Mast-Jagermeister SE опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию сведения, содержащиеся в письмах, направленных в адрес торговых сетей «Красное и Белое» и «X5 Ретейл групп».
Кроме этого, КЛВЗ требовал взыскать с компании Jagermeister убытки в виде упущенной выгоды в размере более 511 млн рублей (в ходе судебного разбирательства истец увеличил размер суммы до 715,5 млн рублей), а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler в размере около 67 млн рублей.
В декабре 2023 года пресс-служба КЛВЗ сообщала, что завод выиграл два арбитражных судебных дела против Jagermeister. Истец требовал прекратить незаконное, по его мнению, использование товарных знаков Alter Heiler и Konig Heiler и пытался доказать, что стиль оформления этих травяных ликеров производства КЛВЗ является схожим до степени смешения с ликером Jagermeister.
При рассмотрении обоих исков суд установил, что Alter Heiler и Konig Heiler являются оригинальными продуктами, сходство до степени смешения отсутствует. Суд также принял во внимание, что Jagermeister еще в ноябре 2022 года приостановил официальные поставки в РФ.