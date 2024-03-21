«Кристалл» и Mast-Jagermeister подписали мировое соглашение в споре о биттерах

«Мы подписали мировое соглашение. Спорных моментов между нами больше нет. Более того, частью соглашения стало признание немецкой компанией изменения дизайна бутылки и этикетки Alter Heiler и Konig Heiler исчерпывающими во избежание каких-либо новых исков. Таким образом, реализация наших биттеров отныне не несет для участников российского рынка никаких рисков», — сказал генеральный директор КЛВЗ «Кристалл» Артем Чубукин, слова которого приводят в пресс-службе компании.