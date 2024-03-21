Как мошенники ловят россиян на «закрытый чат» криптовалют

Что предлагает «Кристина»
Стоит отметить, что мужчинам в мессенджер пишут от имени красивой (судя по фото на аватарке) женщины, а женщинам — наоборот, от имени мужчин.
Они предлагают «поработать» с одной из криптомонет. Потенциальных «инвесторов» обещают добавить в «базу пула вoзнаграждений», где по сигналу надо будет на однoй из бирж покупать определенную криптовалюту и переводить на другую платфoрму. За это якобы будут начислять дополнительные монеты, в среднем 3% от суммы перевода.
Для обучения «Кристина» обещает предоставить несколько пробных преводов, чтобы изучить механику и прибыль.
Что на самом деле хочет «Кристина»
«Данная схема ориентирована в первую очередь на новичков в сфере криптовалюты, которые не заподозрят в предложениях незнакомца ничего странного и захотят увеличить свои активы. Плюс мошенник предлагает простую схему: один раз настроить операцию, а затем повторять ее по сигналу, взамен получая привлекательный доход», — пояснил Константин Горбунов.
Однако подвох в том, что в одной из транзакций жертва потеряет все деньги, переведенные с одной платформы на другую.
Как это происходит: мошенник просит пользователя изменить имя на бирже, соблюдая ряд правил — строчные буквы, определенное количество символов и так далее, мотивируя тем, что нужно зафиксировать это имя в «промо-сети».
Но такая просьба сразу должна настораживать, потому что внутренние переводы на биржах происходят по идентификатору, а не по имени пользователя.
На деле же новое имя мошенник использует для создания адреса в блокчейне, и когда жертва отправляет тестовую транзакцию, средства поступают именно туда, а на кошелек пользователя мошенник отправляет соответствующую сумму, чтобы не было подозрений.
В дальнейшем жертва будет уверена, что совершает платежи с одной биржи на другую, но как только пользователь начнет совершать более крупные транзакции, мошенник перестанет их дублировать и украдет всю сумму.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».