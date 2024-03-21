Хуснуллин рассказал о факторах роста себестоимости строительства

Хотя в целом, по словам вице-премьера, российская строительная отрасль не очень обременена импортными материалами (в зависимости от сложности конструкции их доля примерно составляет от 5 до 30%) по отдельной номенклатуре наблюдается «намного более существенный рост» чем среднегодовое подорожание на 13%.
«Помимо этого, у нас часть оборудования для производства стройматериалов импортная. Например, плитка целиком производится на импортном оборудовании», — отметил Хуснуллин.
Также на себестоимости строительства сказывается подорожание трудовых ресурсов из-за нехватки рабочей силы, указал он.
«За последний год рост зарплат в производстве стройматериалов и в стройке составил от 10 до 50% в зависимости от специальности. В себестоимости работ это от 25 до 50%. Плюс резко выросли ставки по кредитам, что также влияет на себестоимость. Ну и объективная спекуляция — пользуясь дефицитом, особенно локальным, некоторые местные производители задирали цены», — сказал Хуснуллин.
Кроме того, по словам чиновника, по стройке «сильно ударил» рост транспортной составляющей и особенно подорожание перевозки стройматериалов по железной дороге. Учитывая, что в стройке материалы составляют от 50 до 70% стоимости объекта, то понятно, что рост расходов на их транспортировку повлияло на цены по всему сектору, в том числе и на жилье, пояснил зампред правительства.
«Плюс очень сильно выросла стоимость финансовых услуг — самой ипотеки, страхования и прочее. Сейчас в стоимости квадратного метра жилья от 5 до 15% — это финуслуги. Ключевая ставка, конечно, тоже сказывается. Мы понимаем, что это борьба с инфляцией, мы ее поддерживаем. Но ведь все это перекладывается в стоимость для конечного покупателя», — добавил он.