Хуснуллин рассказал о факторах роста себестоимости строительства

«Плюс очень сильно выросла стоимость финансовых услуг — самой ипотеки, страхования и прочее. Сейчас в стоимости квадратного метра жилья от 5 до 15% — это финуслуги. Ключевая ставка, конечно, тоже сказывается. Мы понимаем, что это борьба с инфляцией, мы ее поддерживаем. Но ведь все это перекладывается в стоимость для конечного покупателя», — добавил он.