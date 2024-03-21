Главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, Индия и США

Россия в 2023 году, согласно имеющимся данным, экспортировала удобрения в 72 страны — суммарно 32 миллиона тонн почти на 14 миллиардов долларов. Это больше чем в 2022 году, когда объемы экспорта составили более 27 миллионов тонн при стоимости в 20 миллиардов долларов, но меньше, чем в 2021 году — 32,3 миллиона тонн на 13 миллиардов долларов. Однако стоит отметить, что некоторые страны, не относящиеся к числу главных импортеров, пока не опубликовали данные за 2023 год.