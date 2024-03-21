«Газпром» запустил работы по соединению «Силы Сибири» с ГТС на Дальнем Востоке

Строительство пройдет в рамках большого проекта «Газпрома» «Система магистральных газопроводов “Восточная система газоснабжения”», длина трасс которого составит более 5 тыс. км. Проектно-изыскательские работы по другим участкам проекта продолжаются.
Вице-премьер России Александр Новак в январе в статье для журнала «Энергетическая политика» писал, что протяженность газопровода Белогорск—Хабаровск составит 830 км. По его словам, после соединения двух магистральных газопроводов в рамках того же проекта начнутся работы над постройкой газопровода «Сила Сибири-2».
«Сила Сибири-2» — совместный проект российского «Газпрома» и китайского CNPC. Газопровод должен будет проходить через территории Монголии. Его протяженность составит 6,7 тыс. км. Важность скорейшего достижения договоренностей по газопроводу обсуждали на встрече в марте 2023 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Евгений Белоусов