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«Газпром» запустил работы по соединению «Силы Сибири» с ГТС на Дальнем Востоке

Правление «Газпрома» (MOEX: GAZP) на заседании приняло решение о начале строительства газопровода Белогорск—Хабаровск, который соединит действующие магистральные газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин—Хабаровск—Владивосток. Протяженность нового участка составит более 800 км, передает пресс-служба компании.

Строительство пройдет в рамках большого проекта «Газпрома» «Система магистральных газопроводов “Восточная система газоснабжения”», длина трасс которого составит более 5 тыс. км. Проектно-изыскательские работы по другим участкам проекта продолжаются.

Вице-премьер России Александр Новак в январе в статье для журнала «Энергетическая политика» писал, что протяженность газопровода Белогорск—Хабаровск составит 830 км. По его словам, после соединения двух магистральных газопроводов в рамках того же проекта начнутся работы над постройкой газопровода «Сила Сибири-2».

«Сила Сибири-2» — совместный проект российского «Газпрома» и китайского CNPC. Газопровод должен будет проходить через территории Монголии. Его протяженность составит 6,7 тыс. км. Важность скорейшего достижения договоренностей по газопроводу обсуждали на встрече в марте 2023 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Евгений Белоусов