«Газпром» запустил работы по соединению «Силы Сибири» с ГТС на Дальнем Востоке

Вице-премьер России Александр Новак в январе в статье для журнала «Энергетическая политика» писал, что протяженность газопровода Белогорск—Хабаровск составит 830 км. По его словам, после соединения двух магистральных газопроводов в рамках того же проекта начнутся работы над постройкой газопровода «Сила Сибири-2».