Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года

В четвертом квартале 2023 года средняя месячная аудитория ВКонтакте в России выросла на 10% до 87,7 миллионов пользователей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя дневная аудитория в России выросла на 10% до 56,1 миллиона пользователей по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Среднемесячный охват ВКонтакте в четвертом квартале 2023 года составил 87% российской интернет-аудитории, при этом ежедневный охват платформы составил 54% дневной российской интернет-аудитории. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки ВКонтакте на 23% в 2023 году.

Показатель средней месячной аудитории Одноклассников (ОК) в России в четвертом квартале 2023 года составил 35 миллионов пользователей. В четвертом квартале аудитория ОК продолжила демонстрировать высокую активность на платформе: пользователи отправили друг другу 10,8 миллиардов виртуальных подарков, что на 30% больше, чем годом ранее, 686 миллионов открыток, что на 12% больше, чем годом ранее, и 480 миллионов стикеров. Общее число групп с оригинальным контентом в ОК к концу четвертого квартала достигло 95 тысяч, увеличившись за год на 35%, а доходы авторов от программ монетизации выросли в три раза.

Средняя дневная аудитория Дзен в четвертом квартале 2023 года составила 32,3 миллиона пользователей.

Среднесуточное количество просмотров VK Видео в четвертом квартале 2023 года достигло 2,3 миллиарда, что на 18% выше, чем год назад. В декабре 2023 года совокупное время, которое зрители проводили за просмотром в VK Видео, выросло на 38% по сравнению с декабрем 2022 года. VK Видео стало одной из главных площадок для размещения нативной рекламы в контенте: объем нативных интеграций бизнеса в блогерском контенте и шоу собственного производства составил более 1 миллиарда рублей с момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 года.

Ежедневные просмотры VK Клипов за четвертый квартал 2023 года выросли на 47% до 1,2 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Time spent VK Клипов в четвертом квартале 2023 года вырос на 123% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в том числе благодаря новой системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 73%, а число создателей контента — на 59%.

В четвертом квартале 2023 года средняя месячная аудитория VK Музыки в мире составила 43 миллиона человек. Рост базы подписчиков в мире на конец 2023 года составил 44% год к году. В России показатель составил 39 миллионов пользователей.