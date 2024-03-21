Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года

VK нарастила аудиторию площадок и увеличила показатели вовлеченности пользователей: в 2023 году средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 13% по сравнению с 2022 годом и составила 76 миллионов пользователей, в четвертом квартале 2023 года средняя дневная аудитория сервисов VK выросла на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и составила 78 миллионов пользователей.
В 2023 году пользователи проводили в среднем на 6% больше времени в сервисах VK по сравнению с предыдущим годом. Показатель Time spent составил в среднем 3,4 миллиарда минут в день. В четвертом квартале 2023 года пользователи провели в среднем 3,5 миллиарда минут в день в сервисах VK, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2023 году VK инвестировала в продуктовое развитие, создание и продвижение контента, привлечение талантливых специалистов, техническое оснащение и внедрение передовых технологий. Инвестиции способствовали росту аудиторных метрик, ускоренному развитию сервисов и являются фундаментом укрепления лидерства холдинга в стратегических направлениях бизнеса.
За прошедший год ключевые продукты компании — ВКонтакте, Одноклассники и Дзен — реализовали более 300 продуктовых и технологических обновлений, усилили работу с авторами, производителями контента, блогерами и лидерами мнений. VK развивала команду и проекты с нерекламной моделью монетизации. Компания также сформировала резервы сетевого и серверного оборудования. Скорректированная EBITDA VK по итогам 2023 года составила 495 миллионов рублей.
Как распределилась выручка по сегментам
Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» в 2023 году увеличилась на 35,3% до 84,6 миллиардов рублей по итогам 2023 года. Рентабельность сегмента по EBITDA в отчетном периоде составила 8,9%. Основными драйверами роста выручки сегмента стали рост социальной сети ВКонтакте и приобретение платформы Дзен в сентябре 2022 года.
- В четвертом квартале 2023 года средняя месячная аудитория ВКонтакте в России выросла на 10% до 87,7 миллионов пользователей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя дневная аудитория в России выросла на 10% до 56,1 миллиона пользователей по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Среднемесячный охват ВКонтакте в четвертом квартале 2023 года составил 87% российской интернет-аудитории, при этом ежедневный охват платформы составил 54% дневной российской интернет-аудитории. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки ВКонтакте на 23% в 2023 году.
- Показатель средней месячной аудитории Одноклассников (ОК) в России в четвертом квартале 2023 года составил 35 миллионов пользователей. В четвертом квартале аудитория ОК продолжила демонстрировать высокую активность на платформе: пользователи отправили друг другу 10,8 миллиардов виртуальных подарков, что на 30% больше, чем годом ранее, 686 миллионов открыток, что на 12% больше, чем годом ранее, и 480 миллионов стикеров. Общее число групп с оригинальным контентом в ОК к концу четвертого квартала достигло 95 тысяч, увеличившись за год на 35%, а доходы авторов от программ монетизации выросли в три раза.
- Средняя дневная аудитория Дзен в четвертом квартале 2023 года составила 32,3 миллиона пользователей.
- Среднесуточное количество просмотров VK Видео в четвертом квартале 2023 года достигло 2,3 миллиарда, что на 18% выше, чем год назад. В декабре 2023 года совокупное время, которое зрители проводили за просмотром в VK Видео, выросло на 38% по сравнению с декабрем 2022 года. VK Видео стало одной из главных площадок для размещения нативной рекламы в контенте: объем нативных интеграций бизнеса в блогерском контенте и шоу собственного производства составил более 1 миллиарда рублей с момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 года.
- Ежедневные просмотры VK Клипов за четвертый квартал 2023 года выросли на 47% до 1,2 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Time spent VK Клипов в четвертом квартале 2023 года вырос на 123% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в том числе благодаря новой системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 73%, а число создателей контента — на 59%.
- В четвертом квартале 2023 года средняя месячная аудитория VK Музыки в мире составила 43 миллиона человек. Рост базы подписчиков в мире на конец 2023 года составил 44% год к году. В России показатель составил 39 миллионов пользователей.
- За четвертый квартал 2023 года средняя месячная аудитория VK Мессенджера составила 66,6 миллиона пользователей. Число установок отдельного приложения VK Мессенджер к концу 2023 года достигло 25,6 миллиона.
Выручка сегмента «Образовательные технологии» за 2023 год выросла на 41,7% по сравнению с 2022 годом и достигла 15,9 миллиарда рублей благодаря устойчивому спросу на курсы образовательных платформ и консолидации онлайн-платформ для школьников Учи.ру и Тетрики. В 2023 года сегмент сохранил прибыльность по EBITDA.
- В четвертом квартале 2023 года объем продаж образовательных продуктов Skillbox Holding Limited вырос на 8% до 56,7 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а за 2023 год в целом — на 3% до 193 тысяч. Средний чек за 2023 год вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 67 тысяч рублей.
- Средняя месячная аудитория Учи.ру за четвертый квартал 2023 года составила 5,2 миллиона человек. В 2023 году на сервисах Учи.ру были активны 14,5 миллиона учеников, 6,2 миллиона родителей и 749 тысяч учителей. За тот же период количество платящих учеников составило 1,1 миллиона и выросло год к году на 22%.
Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» по итогам 2023 года увеличилась на 67,5% по сравнению с 2022 года до 9,7 миллиардов рублей. В 2023 году скорректированный уровень EBITDA направления VK Tech вырос в 2,3 раза год к году до 2,6 миллиарда рублей, а рентабельность сегмента повысилась на 7,1 процентных пункта год к году до 27,2%. Ключевым драйвером роста выручки стали облачные сервисы платформы VK Cloud с ростом на 75,4% к прошлому году и коммуникационные решения VK Workspace с ростом на 68% к прошлому году. Выручка от продаж HR-сервисов в 2023 году увеличилась в 3,1 раза.
- В четвертом квартале 2023 года выручка облачных сервисов VK Cloud выросла в два раза, выручка сервисов коммуникационной платформы VK WorkSpace выросла на 36% относительно четвертого квартала 2022 года. Продажи HR Tech сервисов выросли в четыре раза год к году, а реализация промежуточного ПО для хранения и обработки данных Tarantool выросла в три раза относительно аналогичного периода прошлого года.
Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 21,2% до 23 миллиардов рублей по итогам 2023 года в том числе благодаря росту на 45% год к году выручки Почты Mail.ru и Облака Mail.ru. В сегмент также входят игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии и умные устройства. Сегмент находится в активной инвестиционной фазе.
- За четвертый квартал 2023 года средняя месячная аудитория Почты Mail.ru составила 50,5 миллионов, а средняя дневная аудитория — 17,5 миллионов. За четвертый квартал 2023 года выручка почтового сервиса выросла на 30% до 1,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- За четвертый квартал 2023 года средняя месячная аудитория сервиса Облако Mail.ru составила 21,9 миллиона, а средняя дневная аудитория — 2,4 миллиона. За четвертый квартал 2023 года в Облако пользователи загрузили около 7,8 миллиарда файлов.
- На конец 2023 года в VK Play было зарегистрировано 38,5 миллиона аккаунтов, а средняя месячная аудитория проекта за четвертый квартал 2023 года составила 16,4 миллиона пользователей.
- RuStore, разрабатываемый совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями, стал безусловным лидером по аудитории среди российских магазинов мобильных приложений и занял второе место на рынке магазинов приложений в РФ на Android-устройствах. Средняя ежемесячная аудитория RuStore в четвертом квартале 2023 года составила 24 млн пользователей. Магазин приложений активно развивал каталог: на конец 2023 года пользователям было доступно более 32 тысяч приложений и игр, из которых значительная часть от иностранных разработчиков.
- За четвертый квартал 2023 года дневная аудитория голосового помощника Маруся выросла на 18% год к году. VK продала на 7% больше умных устройств за четвертый квартал 2023 года, чем за аналогичный период 2022 года, а за 2023 год — на 40% больше, чем за 2022 год.