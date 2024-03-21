ФАС оштрафовала на 110 млн рублей топливные компании Кубани за антиконкурентное соглашение

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Две топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» оштрафованы в общей сложности на 110 млн рублей Федеральной антимонопольной службой России за антиконкурентное соглашение о разделе торгов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Служба определила, что, участвуя в торгах, в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края, а также администрации города Сочи и территориальных органов исполнительной власти региона, компании обеспечивали заключение контрактов по максимально высокой цене. Вместе с тем, конкурируя друг с другом, ООО “НТК” и ООО “Кубаньойл” должны были бы подавать свои ценовые предложения, снижая начальную максимальную цену контракта. ФАС оштрафовала топливные компании на 110 млн рублей», — говорится в сообщении.
В общей сложности по такой схеме они разделили между собой 160 аукционов с общей начальной ценой, превышающей 1 млрд рублей, заключив контракты по максимально высокой цене за счет антиконкурентного соглашения. В их действиях выявлены признаки правонарушения, соответствующего ст. 14.32 Кодекса об административных правонарушениях «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности».