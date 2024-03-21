ФАС оштрафовала на 110 млн рублей топливные компании Кубани за антиконкурентное соглашение

«Служба определила, что, участвуя в торгах, в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края, а также администрации города Сочи и территориальных органов исполнительной власти региона, компании обеспечивали заключение контрактов по максимально высокой цене. Вместе с тем, конкурируя друг с другом, ООО “НТК” и ООО “Кубаньойл” должны были бы подавать свои ценовые предложения, снижая начальную максимальную цену контракта. ФАС оштрафовала топливные компании на 110 млн рублей», — говорится в сообщении.