ФАС обсудит с «Яндексом» вопросы по тарифам такси

«У нас есть диалог с компанией “Яндекс” по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять… Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования», — сказал Котельников во время выступления на круглом столе по проблемам в отрасли такси.
В среду ФАС сообщила, что правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступит в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.
Ранее в ФАС сообщали, что получают много жалоб на «Яндекс Такси», но отреагировать не могли из-за моратория.