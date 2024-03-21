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ФАС обсудит с «Яндексом» вопросы по тарифам такси

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет диалог с «Яндексом», примет меры антимонопольного реагирования, если не будут решены вопросы по тарифам такси, заявил начальник отдела информационных технологий управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников.

Источник: Агентство «Москва»

«У нас есть диалог с компанией “Яндекс” по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять… Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования», — сказал Котельников во время выступления на круглом столе по проблемам в отрасли такси.

В среду ФАС сообщила, что правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступит в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.

Ранее в ФАС сообщали, что получают много жалоб на «Яндекс Такси», но отреагировать не могли из-за моратория.