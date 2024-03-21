ФАС обсудит с «Яндексом» вопросы по тарифам такси

«У нас есть диалог с компанией “Яндекс” по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять… Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования», — сказал Котельников во время выступления на круглом столе по проблемам в отрасли такси.