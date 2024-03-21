Еще один сервис пострадал из-за отзыва лицензии КИВИ Банка

«Мы понимаем, что большинству клиентов было бы крайне сложно пройти весь путь бюрократии для получения своих денежных средств. Поэтому мы выплатим средства без необходимости дополнительных процедур со стороны пользователей», — заявил глава компании Тимур Манташев.