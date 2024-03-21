«Дочка» «ИКС Холдинга» займется лазерной связью вслед за Starlink

«Десятилетиями все использовали радио, но у него есть ограничения. Невозможно сделать его узконаправленным, и, если мы используем радио в космосе, огромное количество излучения улетает в никуда. При передаче информации по лазерному лучу тратится намного меньше энергии. А значит, можно передать больше данных при тех же затратах. Ученые это давно понимали, но технически использовать технологию стало реально последние десять лет», — рассказал Сергей Алексеев. В России, по его словам, разработками в этой области со времен СССР занимался АО «НПО Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» и еще несколько компаний. У них уже есть испытанные образцы — железные коробки, которые общаются лазерными лучами, отметил он.