Дивиденды-2023 банка «Санкт-Петербург» могут составить 23,37 за акцию

«Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года: по обыкновенным акциям в размере 42 рубля 45 копеек на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 0 рублей 44 копейки на одну привилегированную акцию. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2023 года, выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 23 рубля 37 копеек на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 0 рублей 22 копейки на одну привилегированную акцию», — говорится в сообщении.