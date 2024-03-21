Дивиденды-2023 банка «Санкт-Петербург» могут составить 23,37 за акцию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере 23 рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям — 0 рублей 22 копейки на одну ценную бумагу. Это следует из сообщения кредитной организации.
«Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года: по обыкновенным акциям в размере 42 рубля 45 копеек на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 0 рублей 44 копейки на одну привилегированную акцию. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2023 года, выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 23 рубля 37 копеек на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 0 рублей 22 копейки на одну привилегированную акцию», — говорится в сообщении.
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности составила 47,3 млрд рублей против 47,5 млрд рублей годом ранее. «Санкт-Петербург» — крупный банк Северо-Западного региона России. На 1 января 2024 года занимал 16-е место по объему активов среди российских банков.