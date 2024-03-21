Дачный сезон-2024: сколько придется заплатить за семена, удобрения и инвентарь

Всплеск дачной жизни произошел во время пандемии: запертые в тесных квартирах горожане старались переехать на время карантина на свои дачи. С тех пор интерес к загородной жизни быстро растет. Так, за три года, как минимум, в 1,5−2 раза вырос спрос и цены на загородные дома, земельные участки, по данным ЦИАН.
Санкции 2022 года вызвали небольшой переполох среди дачников. Около 60−65% семян поставлялось в Россию из других стран, и многие боялись дефицита. Ожидались перебои и поставок импортных лопат, газонокосилок, другого оборудования. Товары для сада и огорода в целом к середине марта 2022 года заметно подорожали. Средний чек на покупку садово-огородного инвентаря и семян, саженцев вырос за год на 15% до 1,304 тыс. рублей. Продажи подскочили в 1,6 раза, а в онлайн-магазинах — на 241%, согласно данным компании «Чек-Индекс».
Средние расходы на покупку семян вырос к середине марта 2022-го на 49%, продажи в деньгах — выросли на треть. Средний чек на покупку саженцев вырос на 36%, а продажи — в 4 раза. Быстро раскупались и лопаты — расходы покупателей выросли на 58% в среднем, продажи — на 27%. Продажи грабель выросли в 3 раза при росте среднего чека на 2%. Невысоким оказался только спрос на метлы (средний чек вырос на 8%, продажи — на 7%).
Через год, к моменту начала дачного сезона-2023, ажиотаж утих, цены по ряду позиций снизились, а средний чек для покупки садово-огородного инвентаря потерял 4% за год и составил 922 рубля. Спрос и средний чек вырос на 10−40% почти по всем позициям. Снизился средний чек на лопаты — на 4%, а число покупок выросло на 17%.
Дачная жизнь: выбор есть
Осложнилась ли жизнь дачников за год и насколько выросли их расходы, рассказал главный редактор газеты «Ваши 6 соток» и председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Для россиянина со средним доходом и с небольшим дачным участком расходы на дачную жизнь за год выросли примерно на уровень инфляции, считает Андрей Туманов, которого еще называют главным садоводом России.
Семена за последние 8−10 месяцев подорожали от 5% до 15% в разных группах, рассказала Ольга Кондакова, руководитель направления «Семена для любителей подсобного хозяйства» в ГК «Гавриш», одного из лидеров рынка семян. По ее словам, интерес к дачной жизни не снижается: так многие пополняют свою продуктовую корзину или снимают стресс, например, выращивая цветы.
Но опытный садовод «может прекрасно» лавировать, выбирать даже в условиях высоких цен, считает Андрей Туманов.
Кроме этого, не надо лениться. Кто ищет — тот всегда найдет то, что подходит и его вкусу, и его кошельку.
Например, на рынке в России продается отечественное минеральное удобрение с одинаковым содержанием, различающееся по цене в 1,5−2 раза. Дачники зачастую берут на всякий случай по пакету удобрений двух брендов. «Больших трат нет, например, у садоводов старой формации — они ничего, как правило, не покупают, кроме удобрений, семян», — пояснил эксперт.
По его оценке, «что-то подорожало, что-то нет, но все в пределах инфляционных ожиданий». Рынок садово-огородного инвентаря «наполнен хорошо — есть и зарубежные бренды, до сих пор продается много белорусской продукции, и из Казахстана, много и российской продукции».
Этот рынок «особо не дорожает», отметил Андрей Туманов. По его словам, «по семенам, где-то по некоторым позициям до 20% есть подорожание, но опять же рынок семян очень широкий».
Где покупать семена
Можно при большом желании найти пакетик семян за три рубля, если не хочется покупать эти же позиции за 300 рублей.
Цены зависят от торговых площадок — в интернете они чаще выше, поскольку определяются не только спросом, но и затратами на агрессивную рекламу.
Затраты на маркетинг закладываются в стоимость товара на полке, будь она реальная или виртуальная.
Семена продаются и в крупных супермаркетах, и в специализированных магазинах, и даже в отделениях «Почты России».
«На “Почте России” есть отделы именно семян, и на мой взгляд, самые недорогие семена вполне хорошего качества на “Почте России” можно купить. Или в каких-то специализированных магазинах», — рассказал глава Московского союза садоводов.
По его мнению, в интернете цена семян, как правило, завышенная, потому что в здесь разрекламировано много брендов и даже незарегистрированных сортов, которые по закону о семеноводстве нельзя продавать в официальных магазинах.
Цена в три конца
Поэтому в интернете выбор больше. Кроме того, появились фирмы за последние 5 лет, которые в качестве маркетингового хода выбрали не повышение качества, а повышение цены.
Например, некоторые фирмы ставят на какие-то там группу семян высокие цены.
«Но люди покупают, думая, что, если это дорого стоит, значит это очень, очень хорошо», — рассказал Андрей Туманов.
По его наблюдениям, этот «маркетинговый ход» с завышением цены начали применять и для других товаров. «В частности, я видел обычные садовые лопаты по цене лопат премиального финского бренда. Якобы это какая-то кованная рельсовая спецсталь из каких-то стратегических запасов. То есть уже какая-то легенда создалась для обычных лопат. Эта легенда-лопата стоит чуть ли не 4 тысячи рублей», — рассказал он. А лопата от финского производителя на популярных интернет-площадках стоит около 3,2 тыс. рублей.
Кроме этого, цены выше в больших городах. «Вот сейчас я из Йошкар-Ола приехал, там одни цены, в том числе и на семена. В Москве цены выше. Чем богаче город, тем цены выше, потому что выше платёжеспособность населения», — пояснил эксперт.
По его наблюдениям, сохранились и странные традиции. Например, считается, что лучше семена заказывать из Москвы. Якобы в столице всё лучше. «На самом деле это не так. В провинции чаще всего бывает, как раз и лучше, и недорого», — считает Андрей Туманов.
Он посоветовал дачникам, огородникам с небольшим опытом не поддаваться на рекламу «новинок», которые и даром не нужны. Это разные чудо-лопаты, чудо-грабли, чудо-удобрения. До сих пор работают некоторые компании, которые фасуют в красивые пакеты органический мусор, но продают это под вывеской «супер эко» и по высокой цене.
«Но с точки зрения агрохимии, это полнейший бред и туфта. Чем меньше у тебя грамотность, знания рынка, тем больше ты подвержен рекламе», — предупредил садовод.
Что будет с цветами
Дефицита семян нет, но почти все семена цветов — импорт, рассказала Ольга Кондакова. Остаются трудности с завозом некоторых сортов семян цветов, например, американских питуний. Американская компания отказалась поставлять семена в Россию.
«Мы по возможности какие-то другие семена цветов предлагаем, другой ассортимент, например, питунии итальянские, другие сорта более подходящие и по логистике тоже удобные», — сообщила эксперт.
Ждать ли их дефицита овощных семян
Аграрии ежегодно тратят 200 млрд рублей на закупку семян, по данным Минсельхоза. Около 40% из этой суммы тратится на закупку импортной продукции, часть производят иностранные компании в России.
В Доктрине продовольственной безопасности России самообеспеченность отечественными семенами должна вырасти с 60% до 75%. В России не хватает собственных семян для выращивания сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, подсолнечника.
Обеспеченность отечественными семенами достигает от 70 до 200% в зависимости от культуры, сорта, но дефицита нет, сообщила Ольга Кондакова.
Семена чаще всего выращиваются в других странах, потому что это выгодно, пояснил Андрей Туманов. Это только технологическая часть выращивания, а не селекция. За границей сильнее развит технологический процесс, поэтому затраты дешевле на порядок, чем в России. «Не надо думать, что это у нас вот так все разрушено, поэтому мы заказываем семена за границей. Все в мире работают на специализации», — отметил он.
«Например, полмира покупает семена обычной белокочанной капусты, выращенной на Тасмании (австралийский островной штат). Про это даже никто не знает», — подчеркнул эксперт.
Их себестоимость в 10 раз ниже, чем семян капусты, выращенной в России. Поэтому даже с учетом транспортных расходов все равно выгодно покупать такие семена за рубежом: выгоднее привозить из Польши, Голландии. А Голландия при этом просто перевалочный хаб — эта страна не производит овощных семян, а заказывает в Малайзии.
Импортозамещение
Андрей Туманов отметил сложность структуры глобального семенного рынка, но санкции не коснулись российских огородников, дачников. «Сначала жутко все испугались, но сейчас никто из семеноводов вообще не жалуется, всё у нас есть, — пояснил он. — На рынке семян конкуренция очень высокая, поэтому там очень сильно цены сейчас не повышают».
Для защиты рынка российское правительство с 1 марта 2024 года ввело новое правило: иностранные производители семян могут работать в стране только в формате совместного предприятия, в котором 51% будет принадлежать российскому партнеру. Но отечественное производство семян успешно развивается благодаря российским фермерам: логистика для импорта подорожала и стало выгодно выращивать семена на своих участках.
«Наша компания больше производства семян размещает в России прежде всего из-за логистики», — пояснила Ольга Кондакова.
Появились взаимовыгодные предложения от фермеров по семеноводству овощных культур. «Это связано с ценами на готовую овощную продукцию. То есть им стало выгодно, — пояснила она. — Фермеры посмотрели на нас более внимательно».
Но пока уровень фермеров разный — для выращивания овощных семян необходимы знания, опыт, техника, свои специалисты. В России вырос спрос на подготовку селекционеров, специалистов по семенам. «Если говорить о нашей компании, то мы всегда работали в России — почти 31 год с момента создания компании. Мы вели селекцию на территории Краснодарского края, Тульской, и Московской областях, в Павловской слободе. У нас 3 селекционных семеноводческих центра», — рассказала Ольга Кондакова.
За последние годы выросли масштабы семеноводства в России. «Это заметно по количеству фермеров-партнёров, — пояснила эксперт. — Они пока не заняли массовую долю на рынке, но эта тенденция растет».
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