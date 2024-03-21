Дачный сезон-2024: сколько придется заплатить за семена, удобрения и инвентарь

Но пока уровень фермеров разный — для выращивания овощных семян необходимы знания, опыт, техника, свои специалисты. В России вырос спрос на подготовку селекционеров, специалистов по семенам. «Если говорить о нашей компании, то мы всегда работали в России — почти 31 год с момента создания компании. Мы вели селекцию на территории Краснодарского края, Тульской, и Московской областях, в Павловской слободе. У нас 3 селекционных семеноводческих центра», — рассказала Ольга Кондакова.