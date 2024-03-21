ЦБ: за последние 20 лет цены на золото выросли более чем в 16 раз в рублях

«Прогнозировать инвестиционный доход — это нетривиальная задача, тем более если мы говорим о горизонте в 20 лет. Но если мы обратимся к прошлому, например, посмотрим также на 20 лет назад, то золото продемонстрировало достаточно хорошую динамику. Если же говорить непосредственно о золотых монетах, здесь доходность существенно варьируется в зависимости от конкретного актива», — отметил эксперт.
По его словам, одна из самых популярных в России золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» номиналом 50 ₽ с момента своего первого выпуска в 2006 году выросла к сегодняшнему моменту примерно в 10 раз.
«Но здесь крайне важно понимать, что высокая историческая доходность не является гарантией ее получения в будущем. Золото в любой своей форме — это инвестиционный актив, а инвестиции — это всегда риск. В истории мы также можем найти много периодов, когда золото не только не росло, но, наоборот, существенно теряло в своей стоимости», — подчеркнул Евтеев.
Поэтому вкладывать все сбережения в драгоценные металлы — это очень опасная затея, заключил эксперт. Но вот выделить некоторую часть накоплений на золотые инвестиции может быть разумным решением, подытожил Евтеев.
Сейчас цена тройской унции золота 31,1 г на бирже превышает $2 тыс.