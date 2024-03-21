ЦБ: за последние 20 лет цены на золото выросли более чем в 16 раз в рублях

«Прогнозировать инвестиционный доход — это нетривиальная задача, тем более если мы говорим о горизонте в 20 лет. Но если мы обратимся к прошлому, например, посмотрим также на 20 лет назад, то золото продемонстрировало достаточно хорошую динамику. Если же говорить непосредственно о золотых монетах, здесь доходность существенно варьируется в зависимости от конкретного актива», — отметил эксперт.