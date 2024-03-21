Bloomberg узнал о планах США ввести санкции в отношении тайной сети заводов Huawei

Huawei попала под санкции после того, как администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году обвинила ее в угрозе национальной безопасности. Китайский производитель был включен в список компаний, которым запрещен доступ к технологиям США. Huawei неоднократно отрицала обвинения в свой адрес. В 2020 году из-за санкций Huawei столкнулась с дефицитом чипов и была вынуждена сократить поставки смартфонов. Продажи ее смартфонов падали четыре квартала подряд, писал Bloomberg в октябре 2021 года. Помимо этого, введенные санкции также повлияли на продажи чипов для ИИ, поскольку рынок на 90% контролировался американской Nvidia, пишет Reuters.