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Bloomberg узнал о планах США ввести санкции в отношении тайной сети заводов Huawei

США рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда полупроводниковых компаний Китая, связанных с Huawei, выяснил Bloomberg. По информации агентства, речь идет о тех предприятиях, которые могут входить в тайную сеть заводов Huawei в Китае. О создании такой сети в прошлом году сообщила ассоциация, которая объединяет мировых производителей чипов.

Источник: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций в отношении некоторых китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По информации агентства, большинство китайских предприятий, которые могут попасть под ограничения, ранее были идентифицированы в презентации Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA; включает Intel, Samsung, ASML, Nvidia и др.) как предприятия по производству чипов, приобретенные или строящиеся Huawei. По информации агентства, окончательное решение еще не принято, когда это произойдет — пока неясно.

В августе 2023 года мировые производители сообщили, что Huawei строит по всему Китаю секретные предприятия по производству полупроводников, которые позволят компании обойти санкции США.

По данным SIA, компания приобрела как минимум два существующих завода и строит еще три. В основном они находятся в окрестностях Шэньчжэня: там расположена штаб-квартира Huawei. Компания работает под прикрытием других фирм, не раскрывая своей причастности, что позволяет ей обходить ограничения и косвенно закупать американское оборудование, считает ассоциация.

Среди компаний, в отношении которых могут быть введены санкции, — производители микросхем Qingdao Si'En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology, а также ведущий китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies, пишет Bloomberg. Помимо этого, по словам одного из собеседников агентства, США могут также ввести санкции в отношении Shenzhen Pengjin High-Tech и SiCarrier, производящих оборудование для создания полупроводников. Bloomberg пишет, что эти две компании выступают в качестве доверенных лиц, чтобы помочь Huawei получить подсанкционное оборудование.

Совет национальной безопасности Белого дома и Бюро промышленности и безопасности Минторга США отказались от комментариев Bloomberg. Представители отдельных китайских компаний и Минторг КНР не ответили на запрос агентства. МИД КНР подтвердил, что Пекин «решительно выступает против» действий США, которые нарушают рыночный порядок и наносят вред китайским предприятиям, но не прокомментировал возможные действия США.

По данным SIA, которые ассоциация привела в августе 2023 года, в Китае строятся по меньшей мере 23 предприятия для производства чипов с инвестициями более $100 млрд к 2030 году.

К 2029−2030 годам на долю Китая придется более половины мировых мощностей отрасли по производству полупроводников старого поколения, прогнозирует ассоциация. Такие чипы могут применяться в военных целях, их широко используют на ключевых рынках, например для электромобилей, отмечал Bloomberg.

Huawei попала под санкции после того, как администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году обвинила ее в угрозе национальной безопасности. Китайский производитель был включен в список компаний, которым запрещен доступ к технологиям США. Huawei неоднократно отрицала обвинения в свой адрес. В 2020 году из-за санкций Huawei столкнулась с дефицитом чипов и была вынуждена сократить поставки смартфонов. Продажи ее смартфонов падали четыре квартала подряд, писал Bloomberg в октябре 2021 года. Помимо этого, введенные санкции также повлияли на продажи чипов для ИИ, поскольку рынок на 90% контролировался американской Nvidia, пишет Reuters.

Анастасия Морозова