Bloomberg узнал о планах США ввести санкции в отношении тайной сети заводов Huawei

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций в отношении некоторых китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
По информации агентства, большинство китайских предприятий, которые могут попасть под ограничения, ранее были идентифицированы в презентации Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA; включает Intel, Samsung, ASML, Nvidia и др.) как предприятия по производству чипов, приобретенные или строящиеся Huawei. По информации агентства, окончательное решение еще не принято, когда это произойдет — пока неясно.
По данным SIA, компания приобрела как минимум два существующих завода и строит еще три. В основном они находятся в окрестностях Шэньчжэня: там расположена штаб-квартира Huawei. Компания работает под прикрытием других фирм, не раскрывая своей причастности, что позволяет ей обходить ограничения и косвенно закупать американское оборудование, считает ассоциация.
Среди компаний, в отношении которых могут быть введены санкции, — производители микросхем Qingdao Si'En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology, а также ведущий китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies, пишет Bloomberg. Помимо этого, по словам одного из собеседников агентства, США могут также ввести санкции в отношении Shenzhen Pengjin High-Tech и SiCarrier, производящих оборудование для создания полупроводников. Bloomberg пишет, что эти две компании выступают в качестве доверенных лиц, чтобы помочь Huawei получить подсанкционное оборудование.
Совет национальной безопасности Белого дома и Бюро промышленности и безопасности Минторга США отказались от комментариев Bloomberg. Представители отдельных китайских компаний и Минторг КНР не ответили на запрос агентства. МИД КНР подтвердил, что Пекин «решительно выступает против» действий США, которые нарушают рыночный порядок и наносят вред китайским предприятиям, но не прокомментировал возможные действия США.
К 2029−2030 годам на долю Китая придется более половины мировых мощностей отрасли по производству полупроводников старого поколения, прогнозирует ассоциация. Такие чипы могут применяться в военных целях, их широко используют на ключевых рынках, например для электромобилей, отмечал Bloomberg.
Huawei попала под санкции после того, как администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году обвинила ее в угрозе национальной безопасности. Китайский производитель был включен в список компаний, которым запрещен доступ к технологиям США. Huawei неоднократно отрицала обвинения в свой адрес. В 2020 году из-за санкций Huawei столкнулась с дефицитом чипов и была вынуждена сократить поставки смартфонов. Продажи ее смартфонов падали четыре квартала подряд, писал Bloomberg в октябре 2021 года. Помимо этого, введенные санкции также повлияли на продажи чипов для ИИ, поскольку рынок на 90% контролировался американской Nvidia, пишет Reuters.
Анастасия Морозова