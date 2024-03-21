Bloomberg: США предложили G7 выпустить облигации на $50 млрд под залог активов РФ

Между тем ранее британская газета The Guardiаn также сообщала, что некоторые из членов Группы семи (G7) рассматривают возможность изъятия замороженных российских активов для оказания помощи Украине. The Guardiаn пишет, что, несмотря на готовность ряда стран «семерки» пойти дальше Евросоюза, который намерен изымать доходы от реинвестирования российских активов, беспокойство среди членов G7 вызывает риск для репутации Европы среди инвесторов и возможная позиция международных судов. Отмечается, что при разрешении спора с РФ они могут принять решение о возврате России всех изъятых средств.