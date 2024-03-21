Bloomberg: США предложили G7 выпустить облигации на $50 млрд под залог активов РФ

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили союзникам по Группе семи создать механизм использования замороженных активов РФ для выпуска облигаций на сумму $50 млрд для поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обсуждение этой инициативы находится на ранней стадии, некоторые страны, включая Германию и Францию, выразили настороженность по поводу нее. При этом некоторые страны ЕС, в том числе Эстония, призывают союзников быть смелее и конфисковать активы.
Между тем ранее британская газета The Guardiаn также сообщала, что некоторые из членов Группы семи (G7) рассматривают возможность изъятия замороженных российских активов для оказания помощи Украине. The Guardiаn пишет, что, несмотря на готовность ряда стран «семерки» пойти дальше Евросоюза, который намерен изымать доходы от реинвестирования российских активов, беспокойство среди членов G7 вызывает риск для репутации Европы среди инвесторов и возможная позиция международных судов. Отмечается, что при разрешении спора с РФ они могут принять решение о возврате России всех изъятых средств.
Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины. Теперь оно будет рассмотрено на саммите Евросоюза