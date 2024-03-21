Бизнес назвал риски предоставления льгот растущим компаниям

Если бюджет, выделенный на поддержку малых предприятий, также будет распространяться и на бизнес, выросший из этой категории (МСП+), это лишит поддержки небольшие компании. Такие опасения высказали представители «Опоры России» на встрече, в которой принимал участие глава Минэка Максим Решетников («Известия» ознакомились с документом по ее итогам). Там призвали закладывать финансирование МСП+ отдельно.