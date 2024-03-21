Бизнес назвал риски предоставления льгот растущим компаниям

Минэк ранее предлагал отнести к этой группе компании, которые работают в приоритетных отраслях, не связаны с государством и чей доход не превышает 10 млрд рублей в год. Категорию МСП+ планируют ввести с 2025 года.
Перераспределение бюджетных средств может привести к неблагоприятным последствиям для малого бизнеса, полагает партнер адвокатского бюро «Нордик Стар» Анна Заброцкая. Однако, скорее всего, для субъектов МСП+ будут действовать определенные меры господдержки, но в урезанном варианте, сказала она.
Выделять финансирование стоит с учетом отраслевой специфики, а не размера компании, уверена вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян. Это бы стимулировало развитие бизнеса на конкретных рынках, пояснила она.
Сейчас поддержка МСП заложена в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2024-м на эти цели выделено 67,8 млрд рублей.