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Бизнес назвал риски предоставления льгот растущим компаниям

Если бюджет, выделенный на поддержку малых предприятий, также будет распространяться и на бизнес, выросший из этой категории (МСП+), это лишит поддержки небольшие компании. Такие опасения высказали представители «Опоры России» на встрече, в которой принимал участие глава Минэка Максим Решетников («Известия» ознакомились с документом по ее итогам). Там призвали закладывать финансирование МСП+ отдельно.

Источник: 9111

Минэк ранее предлагал отнести к этой группе компании, которые работают в приоритетных отраслях, не связаны с государством и чей доход не превышает 10 млрд рублей в год. Категорию МСП+ планируют ввести с 2025 года.

Перераспределение бюджетных средств может привести к неблагоприятным последствиям для малого бизнеса, полагает партнер адвокатского бюро «Нордик Стар» Анна Заброцкая. Однако, скорее всего, для субъектов МСП+ будут действовать определенные меры господдержки, но в урезанном варианте, сказала она.

Выделять финансирование стоит с учетом отраслевой специфики, а не размера компании, уверена вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян. Это бы стимулировало развитие бизнеса на конкретных рынках, пояснила она.

Сейчас поддержка МСП заложена в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2024-м на эти цели выделено 67,8 млрд рублей.