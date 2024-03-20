Зарплаты курьеров превысили 110 тысяч рублей

В «Яндекс. Доставке» добавили, что в феврале доходы, например, автокурьеров в среднем по стране увеличились на 35% год к году. В топ-5 городов с наибольшими зарплатами курьеров входят Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород.