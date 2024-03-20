Зарплаты курьеров превысили 110 тысяч рублей

«Медиана предлагаемой зарплаты курьерам достигла рекордных 112,5 тыс. рублей, при этом год назад она была 87,2 тыс. рублей», — сообщила руководитель направления исследований hh.ru Мария Игнатова.
По ее словам, на платформе открыто 30 тыс. вакансий для курьеров. Половина приходится на логистические компании, торговые сети и ИТ-фирмы. Однако качество и скорость доставки остаются для потребителей главными требованиями.
На сервисе «Зарплата.ру» отметили рост медианного дохода курьеров на 5% за год. «Среди курьеров всегда большая текучка, работодатели не закрывают вакансии и ведут постоянный наем», — пояснили в компании.
В «Яндекс. Доставке» добавили, что в феврале доходы, например, автокурьеров в среднем по стране увеличились на 35% год к году. В топ-5 городов с наибольшими зарплатами курьеров входят Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород.
Наибольшие доходы отмечаются именно в Москве из-за высокой популярности доставки и нехватки курьеров в столице.