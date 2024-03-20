Власти США решили инвестировать почти $20 млрд в Intel

Средства направляются на сооружение и расширение предприятий Intel в штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо и Орегон. Реализация проектов позволит создать около 30 тыс. рабочих мест и поддержит еще десятки тысяч на смежных предприятиях, говорится в сообщении.