В России предлагают ввести налог на сверхдоходы для банков

«В послании президента [России Владимира Путина] к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года было предложено продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени, увеличению налоговой нагрузки для более высоких доходов. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность изъятия дополнительной прибыли у кредитных организаций (банков) путем применение разового налога на сверхприбыль», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В нем отмечается, что законом в прошлом году в законодательство были внесены изменения, предусматривающие введение разовых налогов.
«По состоянию на 1 января 2024 года от уплаты введенного в 2023 году разового налога на сверхприбыль было получено порядка 315 млрд рублей. По данным Центрального банка России, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 2,3−2,8 трлн рублей», — говорится в документе.
«Налог на сверхприбыль для российских банков может стать существенным источником пополнения федерального бюджета, казна может получить 300−400 млрд рублей дополнительных налогов, а средств для выплаты такого налога у банков более чем достаточно», — пояснил «Известиям» один из авторов обращения, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По его словам, банки сегодня получают огромную прибыль, чего не скажешь о многих предприятиях реального сектора российской экономики. Именно поэтому такой налог необходим, чтобы направить средства от него на развитие промышленности, повышение пенсий, пособий и поддержку граждан с низкими доходами.
Еще один автор обращения, заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, сообщил «Известиям», что новый налог не нарушит стабильность финансового рынка, поскольку в минувшем году банки получили миллиарды рублей прибыли и имеют большой запас прочности.
«Поступившие от банков дополнительные доходы мы сможем направить на решение задач по сбережению народа, поставленные президентом России», — заявил депутат.
Ранее, 29 февраля, Путин в послании Федеральному собранию поручил модернизировать фискальную систему РФ так, чтобы налоговое бремя в ней распределялось более справедливо. Для этого он предложил повысить соответствующую нагрузку на граждан и компании с высокими доходами, а на семьи с низкими — уменьшить. Также он попросил найти способы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов.
30 января Центробанк сообщил, что в 2023 году российские банки получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли. Данный факт в ЦБ связали с восстановлением основных доходов, существенным сокращением расходов на резервы и получением значительных доходов от валютной переоценки.