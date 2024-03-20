В России предлагают ввести налог на сверхдоходы для банков

«По состоянию на 1 января 2024 года от уплаты введенного в 2023 году разового налога на сверхприбыль было получено порядка 315 млрд рублей. По данным Центрального банка России, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 2,3−2,8 трлн рублей», — говорится в документе.