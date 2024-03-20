В Китае модульные дома продают по 1,4 тыс. долларов. Почему у нас таких нет?

Космос как предчувствие
Речь идет о модульных быстровозводимых конструкциях. За 1398 долларов получишь фактически вагончик. Более-менее приличные дома стоят тысяч 10 долларов, а самая топовая модель С70 обойдется в 43 тыс. Это модуль 11 на 3,3 метра, который устанавливается на любом клочке земли — он на бетонных платформах. Две спальни и все блага цивилизации, от канализации до встроенной сплит-системы. Трогательное внимание к мелочам, все предусмотрено, вплоть до беспроводной зарядки для телефона. Все потребители электричества запускаются с чип-карты, как в современном отеле. Особые шторы-жалюзи, это важно из-за большой площади остекления.
А в Россию такие привезут? На «Авито» С70 уже предлагают: под ключ за 5 млн рублей с доставкой в города Центрального федерального округа за 90 дней. Напомню, в Китае он стоит 42 тыс. долларов, по курсу 3,8 млн рублей. Получается, у нас на 1,2 млн дороже, плюс трехмесячное ожидание. Впрочем, и по такой цене, вероятно, нашлись бы покупатели, но предложение сняли с публикации. Зато подобный вариант появился на русской Alibaba. С70 там позиционируют как «сборный космический капсульный дом». Видимо, под «космосом» понимая его неземную красоту. Но гарантия подозрительно скромная, всего один год. А цена зависит от количества: за один хотят 31 900 долларов, а при заказе от 50 домов — 26 тыс. Звучит заманчиво, осталось только найти 49 бездомных друзей. Самое узкое место — доставка. Alibaba как-то странно обходит этот вопрос.
Впрочем, уже открылось представительство крупного китайского строительного холдинга в России, который предлагает такие дома. Уверяют, что адаптированы к нашим морозам: выдержат от −40 до +60 градусов. Есть теплый пол и защита водопровода от замерзания. Но для объективности нужны отзывы счастливых владельцев этой неземной красоты. Или разгневанных.
Заявленный срок эксплуатации — 20 лет, гарантия от производителя — два года.
Вроде все неплохо, но есть два нюанса: цена и сроки. Прямо скажем, с этим у нас совсем не как в Китае.
Камень, дерево, бумага
Вариантов за 1,4 тыс. долларов ни в одном каталоге в РФ я не нашел. Самый дешевый модуль — 17,4 кв. м, стоит 1,99 млн рублей. В базе — чистовая отделка, тепло и гидроизоляция, свет, канализация и подготовка к подключению воды. С туалетом и кухней цена от 2,6 млн. За дополнительную плату можно заказать душевую кабину, климат-контроль. Приятный нюанс: такой дом весит всего 3,2 тонны (для примера: груженая «Газель» — 3,5 тонны), т.е. его можно установить на «слабых грунтах». Экономия и на фундаментах: можно возводить на легких или обойтись вообще без них. Опять же нет нужды загонять краны и тяжелую строительную технику на участок.
Более солидный 35-метровый дом с 20-метровой террасой — от 5,3 млн. Если площадь участка позволяет, то террасу разместят перед домиком. Если места мало, то на крыше. Лестница в комплекте.
Есть и совсем небюджетные варианты: 134-метровый двухэтажный П-образный вариант стоимостью от 12 млн. Весит 10 тонн. Позиционируется как «предложение для больших семей». Но быстро заселиться в эти модули не получится. Обещают доставить дом морем из Китая в Россию через Владивосток, Новороссийск или Петербург. Сроки: 45 дней на производство, от 20 до 35 — на доставку и еще 5 дней на монтаж.
Вообще-то, и самый обычный, не быстровозводимый дом за такое время можно построить.
Нарисуем — будем жить
А зачем нам китайские модули, если своих предложений полно? Ничего принципиально нового в самой идее модульных домов нет. Все придумано давно. Просто сегодня используют новые материалы и приборы, повышающие энергоэффективность дома, и достойный комфорт. Часть конструкций печатают на промышленных 3D-принтерах: так быстрее, проще и дешевле. Собственно, в этом весь секрет китайского успеха: продуманные технологические и логистические цепочки. Клиент получает комфортное жилье в сжатые сроки и по минимально возможной цене. Мы и сами такие строим. Только цены на отечественные модульные дома не слишком привлекательные. Скромный 1-комнатный модуль площадью 17 кв. м — от 1,3 до 1,5 млн рублей.
Вариант, обеспечивающий условия проживания, соответствующие однокомнатной квартире (площадь модуля — 40 кв. м) — уже от 2,5 млн. И это еще без учета расходов на доставку, свайный фундамент, подключение коммунальных сетей, мебель и бытовую технику. В итоге завышенная цена нивелирует все преимущества модульных конструкций.
Чукча в чуме
Считается, что первый дом, который можно разбирать на части и перевозить куда угодно, создан почти 200 лет назад. В 1830-х годах английский столяр смастерил модульную хижину для сына, который переезжал из Англии в Австралию. Отец не был уверен, что «на краю земли» сынок найдет материалы и строителей.
На поток технологию поставили во второй половине XIX века в США. Затем пальму первенства перехватили французы. Так уверяют энциклопедии. Но на самом деле первый модульный дом придуман задолго до XIX века и отнюдь не англичанами. Северный чум и юрта степных кочевников — истинные прародители современных модулей: быстрая разборность, высокая мобильность и легкая сборка из стандартных частей.
Кстати. Быстрее быстрого
В 1972 году бригада из 35 человек в Ленинграде за 124 часа построила 90-квартирную пятиэтажку. Работали в три смены. Строили как для себя: часть квартир получили строители. Дом на улице Димитрова, 12, стоит по сей день.
В 2002 году в Монтевалло (США) для матери-одиночки на пожертвования построили дом с тремя спальнями за 3 часа 26 минут и 34 секунды. Работали 150 человек, наблюдали 400 журналистов.
В 2012 году в Индии за 48 часов 200 строителей возвели 10-этажное здание площадью 25 тыс. кв. м. Конструкторы уверяют, что этот дом может простоять 600 лет.
В 2015-м в Чанше (Китай) 1200 рабочих за 19 суток построили 57-этажный небоскреб. Ранее в Шанхае на 3D-принтерах за сутки «отпечатали» 10 домов из вторсырья по $4,8 тыс. за штуку.