В Китае модульные дома продают по 1,4 тыс. долларов. Почему у нас таких нет?

А в Россию такие привезут? На «Авито» С70 уже предлагают: под ключ за 5 млн рублей с доставкой в города Центрального федерального округа за 90 дней. Напомню, в Китае он стоит 42 тыс. долларов, по курсу 3,8 млн рублей. Получается, у нас на 1,2 млн дороже, плюс трехмесячное ожидание. Впрочем, и по такой цене, вероятно, нашлись бы покупатели, но предложение сняли с публикации. Зато подобный вариант появился на русской Alibaba. С70 там позиционируют как «сборный космический капсульный дом». Видимо, под «космосом» понимая его неземную красоту. Но гарантия подозрительно скромная, всего один год. А цена зависит от количества: за один хотят 31 900 долларов, а при заказе от 50 домов — 26 тыс. Звучит заманчиво, осталось только найти 49 бездомных друзей. Самое узкое место — доставка. Alibaba как-то странно обходит этот вопрос.