В ФАС заявили об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний

В ведомстве рассказали, что к ним поступает большое количеств жалоб от малых и средних IT-компаний и предприятий на нарушения со стороны доминирующих компаний.
В ФАС отметили, что исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться с злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, защитить права и интересы малого и среднего бизнеса, не допустить картелизации в сфере информационных технологий и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции.
Отмечается, что постановление принято 20 марта, а в силу документ вступит 28 марта.
Минцифры РФ при этом уточнило, что снятие моратория на проверки коснется нескольких IT-компаний. Это затронет организации, которые обладают цифровой платформой, у кого выручка превышает 2 млрд рублей. Также доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке.
В ведомстве добавили, что мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства.
26 февраля глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал ФАС в части усиления контроля за «Яндекс Такси» и отмену моратория на внеплановые проверки бизнеса, если он диктует цены на социально чувствительные услуги. По его словам, рост цен должен стать предметом пристального внимания службы, у которой должны быть для этого все необходимые полномочия.
В августе 2023 года вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко выступил против отмены моратория на проверки маркетплейсов со стороны ФАС. Чиновник отметил, что единственный вариант, который можно обсудить, — это отмена моратория на такие проверки в случае выявления признаков картельного сговора.