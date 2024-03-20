В ФАС заявили об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний

26 февраля глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал ФАС в части усиления контроля за «Яндекс Такси» и отмену моратория на внеплановые проверки бизнеса, если он диктует цены на социально чувствительные услуги. По его словам, рост цен должен стать предметом пристального внимания службы, у которой должны быть для этого все необходимые полномочия.