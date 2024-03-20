Студенческим семьям с детьми предложили установить специальную выплату

Семьям с детьми, где хотя бы один из родителей студент, предлагают ввести специальную выплату. Речь может идти о доплате к стипендии в размере прожиточного минимума (15 453 рубля), полагают в Госдуме. Сейчас размер стипендии в среднем варьируется от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Рекомендацию проработать такую меру поддержки Минтруду и Минобразования дали комитеты Госдумы по молодежной политике и по защите семьи. Эта инициатива — часть представленного президентом в послании Федеральному собранию направления госполитики по достижению устойчивого демографического роста в ближайшие шесть лет. Эксперты считают, что инициатива может оказаться затратной для государства, но в перспективе принесет свои дивиденды.
«Министерству труда и социальной защиты рекомендовать совместно с Министерством образования, Министерством финансов проработать возможность введения социальной выплаты (доплаты к стипендии) для семей с детьми, в которых хотя бы один из родителей является студентом, аспирантом, ординатором», — говорится документе.
Такое решение за подписью главы комитета по молодежной политике Госдумы Артема Метелева («Единая Россия») и главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) направлен в указанные ведомства.
«Выплату молодым семьям, где один родитель студент, необходимо было сделать давно. Мы считаем, что она будет очень востребована и простимулирует молодежь к рождению детей. По-моему мнению, ее размер должен быть не ниже прожиточного минимума субъекта, где проживают такие родители», — пояснила «Известиям» Нина Останина.
В Минфине «Известиям» сообщили, что документ будет проработан в установленном порядке, но пока в министерство не поступал. Предложение поступило в Минобрнауки.
«Для принятия решения необходимо провести обсуждение с экспертным сообществом, университетами и заинтересованными ФОИВами», — пояснили в пресс-службе ведомства.