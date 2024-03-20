Студенческим семьям с детьми предложили установить специальную выплату

Семьям с детьми, где хотя бы один из родителей студент, предлагают ввести специальную выплату. Речь может идти о доплате к стипендии в размере прожиточного минимума (15 453 рубля), полагают в Госдуме. Сейчас размер стипендии в среднем варьируется от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Рекомендацию проработать такую меру поддержки Минтруду и Минобразования дали комитеты Госдумы по молодежной политике и по защите семьи. Эта инициатива — часть представленного президентом в послании Федеральному собранию направления госполитики по достижению устойчивого демографического роста в ближайшие шесть лет. Эксперты считают, что инициатива может оказаться затратной для государства, но в перспективе принесет свои дивиденды.