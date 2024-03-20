«Славнефть» по итогам 2023 года получила 11,82 млрд рублей чистой прибыли

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Славнефть» — совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти» — по итогам 2023 года получила чистую прибыль в размере 11,82 млрд рублей, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности.
Из них 9 млрд рублей пришлось на акционеров НГК «Славнефть», 2,81 млрд рублей — на долю неконтролирующих акционеров.
Данные за 2022 год «Славнефть» не раскрывала.
Выручка компании в прошлом году составила 394,649 млрд рублей, по итогам девяти месяцев — 273,313 млрд рублей. Прибыль до налогообложения оценена в 15,37 млрд рублей.
«Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти. Нефтеперерабатывающий комплекс «Славнефти» включает два крупных предприятия — «Славнефть-ЯНОС» (Ярославская область) и «Мозырский НПЗ» в Белоруссии.