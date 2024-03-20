«Славнефть» по итогам 2023 года получила 11,82 млрд рублей чистой прибыли

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Славнефть» — совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти» — по итогам 2023 года получила чистую прибыль в размере 11,82 млрд рублей, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности.