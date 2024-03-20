Рубль сумел переломить негативную тенденцию

Рубль после позитивного старта некоторое время сдержанно укреплялся, но затем вернулся к нисходящей динамике. Правда, данное движение было неустойчивым, а во второй половине торгов российская валюта резко укрепилась и вышла в неплохой плюс.
Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен недостаточным объемом экспортной выручки, а также возросшими расходами госбюджета.
Поддержку рублю способно оказать постепенное усиление влияние подорожавшей нефти на объем экспорта в денежном выражении. Дополнительным позитивом на краткосрочном горизонте выступит приближение очередного налогового периода, пик которого приходится на последнюю неделю месяца. Многие компании заранее продают инвалюту для фискальных платежей.
Китайский юань (CNY/RUB) юань торгуется к рублю в сопоставимом с американской валютой минусе. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем вновь выглядит слабее, увеличив у нас до 6,2% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок сохраняет устойчивую нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается двенадцатую сессию подряд, в очередной раз обновив двухлетний минимум.
Переломить негативную тенденцию котировкам ОФЗ способны помочь данные Росстата (19:00 МСК), если они покажут сохранение околонулевой недельной инфляции. Это увеличит вероятность более мягкого решения или соответствующих сигналов Банка России по итогам заседания в ближайшую пятницу.
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