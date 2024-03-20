Рубль сумел переломить негативную тенденцию

Китайский юань (CNY/RUB) юань торгуется к рублю в сопоставимом с американской валютой минусе. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем вновь выглядит слабее, увеличив у нас до 6,2% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).