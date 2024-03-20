Россияне стали реже отказываться от работы из-за низкой зарплаты

Россияне стали чаще соглашаться на низкооплачиваемую работу. За год доля отказов от вакансий с недостаточным уровнем предлагаемой зарплаты сократилась с 3,8% до 3%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.