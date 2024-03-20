Россия нарастила морской экспорт нефти на фоне инцидентов на НПЗ

В то же время отгрузки топлива на экспорт на фоне инцидентов с НПЗ и ограничительных мер правительства значительно сократились, следует из данных Kpler. Так, экспорт бензина из портов в первой половине марта упал на 40%, до 108 тыс. б/с, а дизеля — на 25%, до 770 тыс. б/с. Суммарно морской экспорт топлива сократился примерно на 340 тыс. б/с. При этом, по мнению Катоны, частично в экспортных данных по топливу могут сохраняться объемы из Белоруссии, которые не подпадают под запрет и переваливаются в российских портах. «У Белоруссии производство бензина выше, чем внутренние потребности, поэтому эти дополнительные объемы так или иначе в России», — пояснил эксперт.