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Роскачество оценило угрозу отключения смартфонов Apple и Google в России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Корпорации Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, в таком случае гаджеты превратятся в «кирпичи», однако для самих производителей это чревато репутационным ущербом, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Источник: Reuters

Ранее на неделе депутат Госдумы Антон Горелкин сказал в интервью каналу «Телега Реалити», что допускает при некотором сценарии, что американская компания Apple может отключить все iPhone на территории России, а Google — непрошитые телефоны на Android.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — заявил Кузьменко.

Он отметил, что хотя у Apple система более продвинутая, но и владельцы Android рискуют столкнуться с серьезными трудностями.

Кузьменко пояснил, что в случае с Apple гаджет окажется полностью заблокирован, а все данные на нем будут потеряны. Владельцы Android смогут спасти данные, однако само устройство без крупных трат вернуть к жизни почти невозможно.

В то же время в Роскачестве усомнились, что Apple и Google пойдут на такой шаг. Как пояснил специалист, на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки.

«Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — пояснил Кузьменко.

Руководитель Центра цифровой экспертизы подчеркнул, что в России также много и иностранцев — кто-то приезжает с рабочими визитами, кто-то навещает родственников, и отделить их от «местных жителей», которые пользуются зарубежной техникой, хоть и возможная, но крайне сложная задача, требующая дополнительных инвестиций.