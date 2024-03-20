Роскачество оценило угрозу отключения смартфонов Apple и Google в России

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — заявил Кузьменко.
Он отметил, что хотя у Apple система более продвинутая, но и владельцы Android рискуют столкнуться с серьезными трудностями.
Кузьменко пояснил, что в случае с Apple гаджет окажется полностью заблокирован, а все данные на нем будут потеряны. Владельцы Android смогут спасти данные, однако само устройство без крупных трат вернуть к жизни почти невозможно.
В то же время в Роскачестве усомнились, что Apple и Google пойдут на такой шаг. Как пояснил специалист, на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки.
«Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — пояснил Кузьменко.
Руководитель Центра цифровой экспертизы подчеркнул, что в России также много и иностранцев — кто-то приезжает с рабочими визитами, кто-то навещает родственников, и отделить их от «местных жителей», которые пользуются зарубежной техникой, хоть и возможная, но крайне сложная задача, требующая дополнительных инвестиций.