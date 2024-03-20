Путин: все обозначенное в послании обеспечено финансированием

«Основные положения — они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания», — сказал Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.
Президент рассчитывает, что доверенные лица вместе с ним «пойдут по этому пути созидания и строительства новой России во всех ее составляющих». Речь идет об экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государства и его государственных институтах. Президент рассчитывает на «созидательный труд, на инициативу». «Потому что даже просчитанные и финансово обеспеченные направления развития всё равно требуют творческого подхода, требуют личной отдачи от всех, кто работает на благо Родины и на достижение результатов, которые позволят нам приблизиться к целям национального развития», — добавил Путин.
Владимир Путин по итогам обработки 99,7% протоколов набирает 87,31% голосов на выборах президента РФ. Это его пятый президентский срок. Официальные итоги голосования будут подведены завтра, 21 марта. Путина поздравили с победой президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.