Путин: все обозначенное в послании обеспечено финансированием

Президент рассчитывает, что доверенные лица вместе с ним «пойдут по этому пути созидания и строительства новой России во всех ее составляющих». Речь идет об экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государства и его государственных институтах. Президент рассчитывает на «созидательный труд, на инициативу». «Потому что даже просчитанные и финансово обеспеченные направления развития всё равно требуют творческого подхода, требуют личной отдачи от всех, кто работает на благо Родины и на достижение результатов, которые позволят нам приблизиться к целям национального развития», — добавил Путин.