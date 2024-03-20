Потанин раскрыл отношение к интеграции «Тинькофф» и Росбанка в «Интерросе»

По словам Владимира Потанина, интеграция банка «Тинькофф» и Росбанка состоится на базе справедливой рыночной оценки.
Он добавил, что «Тинькофф» будет оценен с адекватной премией к рынку.
«Тинькофф» и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды после интеграции, пояснил миллиардер.
«ТКС Холдинг» (группа «Тинькофф») сообщил в четверг, 14 марта, что намерен приобрести Росбанк — для этого будет проведена допэмиссия акций.
Потенциальная стоимость покупки не сообщалась. Согласно данным презентации «Тинькофф», в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
«Результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка ''Тинькофф'' доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — комментировал новость Владимир Потанин.
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