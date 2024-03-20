Потанин раскрыл отношение к интеграции «Тинькофф» и Росбанка в «Интерросе»

«Результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка ''Тинькофф'' доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — комментировал новость Владимир Потанин.