Незаконный сбор данных о гражданах подорожал в 2,5 раза за 2023 год

В 2023 году в открытый доступ попало более 300 млн записей персональных данных. Всего в прошлом году было зафиксировано почти 170 утечек персональных данных. При этом компании стали чаще скрывать утечки данных. Объявлений об утечках стало меньше, так как часть их все еще скрывается: несмотря на закон, обязывающий оператора сообщать об утечке, эффективного механизма контроля и наказания за нарушения пока нет, пояснил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.