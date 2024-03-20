Названы три способа, как платить за коммуналку меньше

Возможность сэкономить есть и когда счетчики в квартире не установлены. Если проживающие люди отсутствовали в ней более пяти полных дней, то можно запросить перерасчет оплаты коммуналки. Для этого потребуется подать заявление с приложенным к нему документом, подтверждающим время отсутствия.