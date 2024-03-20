Названы три способа, как платить за коммуналку меньше

Субсидия полагается людям, у которых коммунальные платежи составляют более 22% общих доходов. Причем в ряде регионов РФ данный лимит ниже. В частности, в Москве помощь от государства можно получить, когда коммуналка обходится в 10% от суммы доходов, а в Санкт-Петербурге — в 14%.
Сэкономить на коммунальных платежах позволит установка счетчиков. Рассчитываться согласно их показаниям выгоднее, чем по нормативам. Например, оплату электроэнергии лучше осуществлять по данным многотарифного счетчика, так как в часы полупиковой зоны (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 часов) и ночной зоны (с 23:00 до 07:00 часов) действуют сниженные тарифы.
Возможность сэкономить есть и когда счетчики в квартире не установлены. Если проживающие люди отсутствовали в ней более пяти полных дней, то можно запросить перерасчет оплаты коммуналки. Для этого потребуется подать заявление с приложенным к нему документом, подтверждающим время отсутствия.
Экономия с помощью льгот
Воспользоваться льготами по оплате ЖКУ вправе пенсионеры. Люди возрасте от 70 до 79 лет могут платить лишь половину взноса на капремонт, а с 80 лет его уплата прекращается полностью.
Военнослужащие и члены их семей, солдаты во время прохождения службы вправе платить только половину суммы за коммунальные услуги.
Кроме того, льготы предусмотрены для ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий, инвалидов I и II групп, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, чернобыльцев и их вдов, лиц, пострадавших от радиации на Семипалатинском полигоне, а также для работников сельских школ.
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