Исследование показало, где живут самые счастливые россияне

Общий индекс счастья россиян в 2023 году был неравномерным: если в первом, самом холодном квартале, он находился на отметке 6,6, то во втором и третьем — в весенне-летнем сезоне — вырос до 7,1 и 7,2 соответственно. В четвертом квартале уровень счастья опустился до 7,1.