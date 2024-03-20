Исследование показало, где живут самые счастливые россияне

Общий индекс счастья россиян в 2023 году был неравномерным: если в первом, самом холодном квартале, он находился на отметке 6,6, то во втором и третьем — в весенне-летнем сезоне — вырос до 7,1 и 7,2 соответственно. В четвертом квартале уровень счастья опустился до 7,1.
Средний уровень счастья россиян в 2023 году остался на высоком уровне и составил 7 баллов из 10 возможных.
Полностью несчастными себя назвали 9% респондентов, еще 19% считают семя скорее не счастливыми. Полностью счастливыми себя считают 18%, еще 26% — скорее счастливы. 29% называют себя умеренно счастливыми.
География счастья
Неравномерно распределяется уровень счастья и в разных федеральных округах страны: чем теплее в регионе климат и чем больше солнечных дней, тем больше радуются жизни россияне.
Сибирский, Уральский и Дальневосточный округа счастливы «одинаково», на 7 баллов. В Центральном федеральном округе, включая Москву, уровень счастья находится на отметке 6,9 балла. На последней позиции — Северо-Западный федеральный округ и Санкт-Петербург — 6,8 балла.
Пол и возраст счастья
Продолжает фиксироваться зависимость уровня счастья от возраста респондентов: чем они моложе, тем счастливее.
— в возрастной категории 18−24 года индекс счастья находится на отметке 7,4,
— в категории 25 лет — 34 года — 7,3,
— в категории 35−55 лет — 7,0,
— в категории 56−65 лет — 6,7.
Счастливые мелочи
«По результатам 2023 года главными катализаторами счастья стали: здоровье, отдых по выходным, перспективы и возможности развития, покупки и шоппинг, а также отпуск, путешествия и туризм. Именно такой “рецепт” доставляет ощущение счастья россиянам». — отмечает «Ренессанс Банк».
Также исследователи проследили зависимость счастья от материального комфорта и возможности купить что-либо сразу, как это стало необходимо. В частности, покупки от одной до пяти тысяч рублей чаще всего делают россиян счастливыми.
«Ощущение счастья от покупки увеличивается из-за цены и качества приобретенного товара», — отмечается в исследовании.
Исследование проводилось среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет с доходом свыше 30 тыс. рублей в месяц, проживающих в крупных городах России. Такая выборка репрезентует 54,5 млн. человек.
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