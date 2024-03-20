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МВФ согласился предоставить Пакистану транш в $1,1 млрд

Глава делегации фонда Натан Портер сообщил, что экономическое и финансовое положение страны улучшилось за несколько месяцев, прошедших после первого обзора, благодаря разумному управлению политикой и возобновлению притоков средств от многосторонних и двусторонних партнеров.

Источник: Reuters

ИСЛАМАБАД, 20 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) по итогам второго обзора выполнения Пакистаном условий кредитного соглашения согласился предоставить исламской республике транш на сумму $1,1 млрд. Об этом сообщается в распространенном в Исламабаде заявлении главы делегации МВФ Натана Портера.

«Делегация МВФ достигла соглашения на уровне персонала с властями Пакистана о втором и окончательном обзоре программы стабилизации Пакистана в размере $3 млрд. После утверждения соглашения Исполнительным советом МВФ Пакистану будет предоставлен последний предусмотренный программой транш в размере $1,1 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что экономическое и финансовое положение Пакистана улучшилось за несколько месяцев, прошедших после первого обзора, благодаря разумному управлению политикой и возобновлению притоков средств от многосторонних и двусторонних партнеров. «Пакистану в будущем необходимы постоянные усилия для преодоления уязвимости экономики на фоне повышенных потребностей во внешнем и внутреннем финансировании», — заявил глава делегации МВФ.

По данным местных СМИ, в апреле ожидается начало переговоров между Исламабадом и руководством фонда о предоставлении Пакистану $6 млрд в течение следующих трех лет в рамках программы расширенного финансирования (EFF), а также около $1,5−2 млрд в качестве финансовой помощи для борьбы с изменением климата.

Совет директоров МВФ в июле 2023 года одобрил льготное кредитование Пакистана в размере $3 млрд, рассчитанное на девять месяцев, для поддержки госпрограммы экономической стабилизации страны. Тогда же в июле Исламабад получил от фонда первый транш в размере $1,2 млрд. В январе 2024 года МВФ предоставил Пакистану около $700 млн в качестве второго транша.