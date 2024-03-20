МВФ согласился предоставить Пакистану транш в $1,1 млрд

Совет директоров МВФ в июле 2023 года одобрил льготное кредитование Пакистана в размере $3 млрд, рассчитанное на девять месяцев, для поддержки госпрограммы экономической стабилизации страны. Тогда же в июле Исламабад получил от фонда первый транш в размере $1,2 млрд. В январе 2024 года МВФ предоставил Пакистану около $700 млн в качестве второго транша.