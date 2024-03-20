Минэкономразвития предложило мониторить «выживаемость» предпринимателей

Илюшникова: Минэкономразвития России ежегодно анализирует сектор социально ориентированных НКО. На основе этих данных мы подготовили Доклад о развитии СОНКО, который сегодня был опубликован. В нем собрана полезная информация для самих НКО, регулирующих органов и широкой аудитории. Мы провели аналитику с 2020 по 2022 год по социально ориентированным НКО, отразили структуру сектора, собрали наиболее полную информацию в целом по показателям и динамике развития СОНКО в России, по ключевым мерам поддержки, источникам финансирования. Это не просто сухой отчет, это удобный инструмент с подробной аналитикой, диаграммами, показателями.