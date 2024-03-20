Минэкономразвития предложило мониторить «выживаемость» предпринимателей

Татьяна Александровна, социальный контракт стал способом помочь открыть свое дело и улучшить материальные условия для большого количества семей. Сколько человек воспользовалось возможностью заключить такой контракт?
Илюшникова: В целом по России заключено 244,8 тыс. социальных контрактов по предварительным данным за 2023 год. Из них 38,8% на открытие своего дела — 95 тыс. контрактов.
Сейчас мы работаем над улучшением механизма выдачи социального контракта по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Раньше государство оценивало только бизнес-проект и жизненную ситуацию получателя. И на этом основании решало: выдавать деньги или нет. Никто не проверял компетенции получателя и тем более не занимался его обучением и сопровождением. Не было никакой гарантии, что бизнес не закроется через два года.
С этого года мы решили поменять механизм. Получатели во всех регионах будут проходить тест на определение предпринимательских компетенций, затем им помогут доработать бизнес-план на базе центров «Мой бизнес» и будут сопровождать от начальной стадии бизнеса до выхода на продуктивный уровень, а также мониторить «выживаемость» в течение двух лет.
Появятся ли новые категории получателей социального контракта?
Илюшникова: В этом году по поручению Президента России доступ к программе социального контракта будет расширен для семей военнослужащих СВО. Владимир Путин поддержал предложение включить добровольцев СВО в список лиц, чей доход не учитывается при расчете среднедушевого дохода при заключении социального контракта. Таким образом семьи добровольцев смогут получить финансовую поддержку наравне с другими военнослужащими, в том числе на открытие своего бизнеса.
Как планируется стимулировать граждан, которые занимаются благотворительностью и поддерживают социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО)?
Илюшникова: Физические лица смогут получить налоговый вычет за благотворительность. Сейчас мы прорабатываем возможность получения социального налогового вычета на благотворительность в упрощенном порядке.
Налоговый вычет по упрощенному механизму можно получить, например, за медицинские услуги, занятие спортом, образование. В этом году мы планируем внести в этот перечень пожертвование социально ориентированным некоммерческим организациям, состоящим в реестре СОНКО Минэкономразвития России.
Насколько существенный вклад в решение социально значимых задач общества делают СОНКО? Почему их так важно поддерживать?
Илюшникова: Минэкономразвития России ежегодно анализирует сектор социально ориентированных НКО. На основе этих данных мы подготовили Доклад о развитии СОНКО, который сегодня был опубликован. В нем собрана полезная информация для самих НКО, регулирующих органов и широкой аудитории. Мы провели аналитику с 2020 по 2022 год по социально ориентированным НКО, отразили структуру сектора, собрали наиболее полную информацию в целом по показателям и динамике развития СОНКО в России, по ключевым мерам поддержки, источникам финансирования. Это не просто сухой отчет, это удобный инструмент с подробной аналитикой, диаграммами, показателями.
В Докладе мы видим, что вклад некоммерческих организаций в ВВП в 2021 году по сравнению с 2019 годом увеличился в 2 раза.
Количество СОНКО увеличилось с 127,6 тысяч в 2021 году до 129,9 тысяч в 2022 году. Средняя численность работников социально ориентированных НКО в 2022 году составила 541,9 тыс. человек. Прирост занятых в СОНКО в 2022 году по сравнению с 2020 годом составил 13%.
На 53% вырос общий объем средств и имущества СОНКО с 2020 к 2022 году. Объем фондов целевого капитала, который формируется за счет пожертвований, вырос в 35 раз с 29 млрд в 2019 году до 140 млрд рублей в 2022 году.
В каких направлениях сосредоточено больше всего социально ориентированных НКО? Удается ли им занять заметную долю в тех сферах деятельности, в которых они работают?
Илюшникова: Сегодня больше всего НКО в сферах социального обслуживания и социальной поддержки граждан (19%), физической культуры и спорта (17%), образования, просвещения, науки (14%), благотворительности и добровольчества (13%), патриотического воспитания (8%) и культуры и искусства (8%).
Из них, например негосударственные организации социального обслуживания составляют 32% от общего числа организаций соцобслуживания разных форм собственности. То есть такие организации могут выполнять более трети всех услуг в своей области.
Могут ли негосударственные НКО составлять реальную конкуренцию государственным учреждениям? И хорошо ли это?
Илюшникова: Еще несколько лет назад подавляющее большинство услуг в сфере социального обслуживания закрывали государственные организации. Сегодня же у людей появляется выбор, растет конкуренция и соответственно, повышается качество услуг.
Вообще в условиях нестабильности некоммерческий сектор становится особенно востребован. Это происходит поскольку появляется и больше нуждающихся в помощи, и тех, кто готов помогать — волонтеров, благотворителей.
В регионах ситуация с развитием НКО складывается по-разному. От чего это зависит и как государство помогает субъектам действовать в направлении развития социально ориентированных организаций?
Илюшникова: Регионы с каждым годом все больше развивают условия для работы социально ориентированных некоммерческих организаций — предоставляют финансовую, имущественную, образовательную поддержку, налоговые преференции.
Также в России реализуется комплекс мер поддержки негосударственных поставщиков услуг из социальной сферы. Комплекс включает в себя поэтапный доступ таких поставщиков к бюджетным средствам, которые государство выделяет на предоставление населению услуг в социальной сфере. Общий объем денег в 2022 году составил 70 млрд рублей. Средства были распределены между 7,2 тыс. негосударственных организаций, услуги которых получили около 34,5 млн человек. По сравнению с 2021 годом объем средств вырос на 28%, а число организаций — на 38%.
Мы постоянно проводим работу с регионами, стараемся помочь тем субъектам, которые проседают по разным показателям. С этой целью мы ведем рейтинг регионов по доступу негосударственных поставщиков на рынок социальных услуг. Ведение такого рейтинга на федеральном уровне помогает отслеживать динамику развития негосударственного сектора в отраслях социальной сферы, а также стимулировать регионы к реализации мер по поддержке некоммерческого сектора и социального предпринимательства.
В группу лидеров рейтинга по оказанию помощи СОНКО за 2022 год вошли Республика Башкортостан, ХМАО, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Тюменская области.
Минэкономразвития ведет реестр СОНКО. Сколько сейчас организаций в него включено?
Илюшникова: На декабрь 2023 года в реестре числится 50,6 тыс. социально ориентированных НКО. Реестр — это инструмент, который позволяет компаниям при пожертвованиях в адрес зарегистрированных в реестре СОНКО получать налоговые преференции.
В том числе благодаря этим преференциям количество предпринимателей, которые занимаются благотворительностью, растет с каждым годом. Если в 2022 году компании пожертвовали 41 млрд (и вернули более 8), то только за первое полугодие 2023 года 123 организации пожертвовали почти 49 млрд (вернули около 9 млрд).
Мы стараемся отмечать такие инициативы. Например, ассоциация «Форум Доноров» вместе с партнерами ежегодно проводит всероссийский конкурс для социально ответственного бизнеса — «Лидеры корпоративной благотворительности», направленный на развитие корпоративной благотворительности и добровольчества. Минэкономразвития выступает партнером номинации «Лучшая программа, способствующая профессионализации некоммерческого сектора».
Связующее звено между бизнесом и некоммерческим сектором — это социальные предприятия. Они вбирают в себя функции и зарабатывания денег, и решения социально важных задач. Увеличивается ли количество социальных предприятий в стране? И какие задачи им удается решить?
Илюшникова: Проекты в этой области помогают производить социально значимые товары и услуги или обеспечивать занятость сотрудникам из социально незащищенных категорий населения. Сегодня в России действуют более 10 тысяч социальных предпринимателей, за год их количество выросло более чем на 30%, а за 3 года — в три раза.
Этому способствует господдержка: в регионах действуют Центры инновации социальной сферы, для предпринимателей доступны микрофинансовые программы и гранты, регионы вводят налоговые преференции. Лучшие социальные практики отмечаются в рамках конкурса «Мой добрый бизнес». В этом году, благодаря конкурсу мы собрали каталог лучших социальных практик, куда вошли порядка 900 проектов со всей России.
Самое большое количество социальных предприятий работает в Нижегородской области, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Приморском и Пермском крае.
В основном социальные предприятия работают в таких сферах как образование, здравоохранение и социальные услуги, культура, спорт, организация досуга и развлечений, обрабатывающие производства.
Приносит ли прибыль социальное предпринимательство?
Илюшникова: Это такой же бизнес. А бизнес должен приносить прибыль и быть экономически эффективным. Несмотря на это, основными мотивами заниматься социальным бизнесом становится: желание реализовать свою идею — 92%, воплотить мечту или монетизировать хобби — 85%, добиться успеха в профессии — 80%, решить социальные проблемы — 72%.
Какие меры поддержки будут введены или продлены для СОНКО и социальных предприятий? Президент объявил 2024 год Годом семьи. Будет ли Минэкономразвития акцентировать внимание на поддержке организаций, деятельность которых связана с семейными ценностями?
Илюшникова: В феврале этого года по решению Президента будут продлены льготные ставки по страховым взносам для НКО. Теперь ставки будут действовать бессрочно.
Сейчас в разработке изменения условий грантовой поддержки социальных предприятий. Предлагается предоставить им возможность получать грант повторно, а также увеличить его сумму до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета.
Мы продолжим партнерскую программу поддержки с платформой HeadHunter, которая позволяет социальным предприятиям бесплатно размещать вакансии на платформе.
По поводу Года семьи. Это действительно важное решение для некоммерческого сектора. Так, например, мы инициировали принятие поправок в федеральный закон, предусматривающий дополнение перечня видов деятельности, позволяющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентированных. Мы предлагаем включить в перечень организации, которые действуют в сфере поддержки семьи, отцовства, материнства и детства.
СПРАВКА
В чем отличия социального контракта, социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций?
Социальный контракт — это договор государства и лиц, чей доход ниже прожиточного минимума. По этому договору человек получает от государства определенную сумму, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации. Ему могут помочь с поиском работы, переобучением, ведением личного подсобного хозяйства или открытием бизнеса. Сейчас сумма на открытие своего дела равняется 350 тыс. рублей.
Социально ориентированные некоммерческие организации — это организации, которые решают социально значимые задачи общества. То есть деятельность организаций является общественно полезной и не имеет цели извлечения прибыли. Это могут быть организации, связанные с социальным обслуживанием, охраной окружающей среды, благотворительностью, образованием и культурой, патриотическим воспитанием.
В свою очередь, социальные предприятия — это субъекты малого или среднего бизнеса, чья работа способствует решению социальных проблем граждан и общества. Но при этом у них есть и другая цель — получить прибыль. В этом их отличие от СОНКО.