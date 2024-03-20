Коллекторы вдвое увеличили выручку

По данным Rusbonds, в обращении находятся два выпуска облигаций на 3 млрд рублей. В прошлом году соотношение чистого долга и EBITDA было на уровне 0,7, что говорит о крайне низкой долговой нагрузке и финансировании покупок в основном за счет собственных средств. Кроме того, компания планирует вернуться к более классическому уровню долг/EBITDA ниже двух.