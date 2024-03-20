Коллекторы вдвое увеличили выручку

Коллекторские организации Первое клиентское бюро (ПКБ) и «АйДи Коллект» отчитались о росте выручки в два раза за 2023 год. Притом расходы компаний для сохранения темпов роста также увеличились. Таким образом выручка ПКБ по МСФО по итогам 2023 года выросла на 50%, до 12,6 млрд рублей, выручка «АйДи Коллект» по РСБУ за аналогичный период также выросла в два раза, до 7,5 млрд рублей.
Чистая прибыль ПКБ выросла в 1,8 раза, до 6,5 млрд рублей против 3,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности ПКБ. Рентабельность собственного бизнеса (ROE) в компании оценили в 46%. Портфель по итогам прошлого года достиг 69,6 млрд рублей. Куплено долговых портфелей было почти на 15,5 млрд рублей.
Портфель проданных банковских долгов вырос в 1,5 раза, до 15,4 млрд рублей. Расходы на операционную деятельность выросли на 36% и достигли 1,7 млрд рублей. Основной рост показали расходы на ИТ и связь, а также на документооборот и комиссионные вознаграждения.
Выручка «АйДи Коллект» по РСБУ за 2023 года аналогичным образом выросла в два раза, до 7,5 млрд рублей против 3,6 млрд в 2022 году, следует из отчета компании. Портфель на конец 2023 года достиг 147 млрд рублей.
За 2023 год объем цессионных портфелей возрос на 68% и составил 62 млрд рублей. Рентабельность компания оценила в 44%. Расходы притом увеличились в два раза — до 2,3 млрд рублей, что было вызвано наращиванием региональной сети (с 19 до 36 отделений за 2023 год) и, как следствие, большим набором кадров.
По оценке УК «Иволга Капитал», рентабельность активов ПКБ можно оценить в 25,9%, «АйДи Коллект» — в 17,8%, пишет «Коммерсант». В 2024 году на фоне планов по размещению рекордного выпуска биржевых облигаций ожидается рост платежей по заемным средствам, уточнил финансовый директор ПКБ Алексей Гете.
По данным Rusbonds, в обращении находятся два выпуска облигаций на 3 млрд рублей. В прошлом году соотношение чистого долга и EBITDA было на уровне 0,7, что говорит о крайне низкой долговой нагрузке и финансировании покупок в основном за счет собственных средств. Кроме того, компания планирует вернуться к более классическому уровню долг/EBITDA ниже двух.
«В 2024 году “АйДи Коллект” планирует расширять региональную сеть, а также увеличить объем купленного долга и наращивать долю в сегменте корпоративной задолженности», — рассказал гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности компании Александр Васильев.
Эксперты считают, что существенная доля коллекторских затрат является переменной. "Например, расходы на оплату труда прямо пропорциональны величине портфеля под управлением. Помимо этого, на финансовый результат могут оказывать давление единовременные крупные покупки новых портфелей проблемных долгов либо значительный общий объем таковых сделок за период.
Анабиоз уступок прав требования 2022 года сменился оживлением в 2023-м: наблюдался всплеск активности по расчистке балансов у розничных кредиторов«, — поясняет старший директор по банковским рейтингам “Эксперт РА” Иван Уклеин.
Всего за 2023 год банки предложили коллекторам плохих кредитов на 258 млрд рублей. По данным НАПКА, в 2023 году банки продали коллекторским агентствам долгов на 239 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.
Взыскателям перешло примерно 1,42 млн проблемных кредитов. Средняя сумма долга увеличилась за год на 12%, до 168 тысяч рублей. Доля плохих кредитов наличными составила 65%, или 155 млрд рублей, кредитных карт — 27,4%, или 65,3 млрд рублей. Доля проблемной ипотеки в продажах коллекторам осталась незначительной — 0,5%, или 1,2 млрд рублей, но цена таких долгов на рынке самая высокая: они продавались за 39,2% от суммы долга против 7,5% в среднем в сегменте кредитов наличными.