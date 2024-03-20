Кабмин подготовил новые меры для стабилизации рынка топлива

Накануне в Bloomberg оценили масштабы проблем на российских производствах нефти. По их оценкам, за последнее время Россия отключила от 600 до 900 тыс. баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей на фоне атак беспилотников и аварий на производствах.