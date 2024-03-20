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Кабмин подготовил новые меры для стабилизации рынка топлива

Правительство России подготовило новые меры для стабилизации рынка топлива, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Источник: Reuters

Правительство России подготовило новые меры для стабилизации рынка топлива, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Его слова приводит ТАСС.

«Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и со снятием логистических ограничений», — рассказал глава Минэнерго.

При этом новые инициативы по стимулированию нефтеперерабатывающей отрасли в стране на данный момент не обсуждаются, уточнил Шульгинов. По словам министра, Россия в текущем году должна сохранить объемы переработки нефти вблизи уровней 2023 года.

Накануне в Bloomberg оценили масштабы проблем на российских производствах нефти. По их оценкам, за последнее время Россия отключила от 600 до 900 тыс. баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей на фоне атак беспилотников и аварий на производствах.

До этого аналитики рассказали, как РФ может компенсировать нехватку нефтепродуктов на время ремонта НПЗ.