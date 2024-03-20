Иностранные банки стали размораживать российские акции

В процессе вывода российских активов из недружественных стран некоторые банки Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна с конца 2023 года дают право своим российским клиентам разблокировать акции отечественных компаний, которые ранее были конвертированы из расписок, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух отечественных брокерах и трех юрфирмах. Иностранные банки больше не хотят быть номинальными держателями ценных бумаг в НРД, то есть посредниками-депозитариями, у которых учитываются права на бумаги других лиц. После исключения недружественного лица из цепочки хранения бумаги можно перевести с заблокированных счетов типа «С» на счет в российском брокере и получать по ним дивиденды или продать, рассказали собеседники.