Группа «Аэрофлот» планирует отказаться от бизнес-класса на нескольких Superjet

В обосновании инвестпроекта сказано, что в настоящее время «России» не хватает 100-местных Superjet, которые актуальны на многих рейсах авиакомпании, особенно на курортных и туристических маршрутах, «когда пассажиры не готовы переплачивать за бизнес-класс», а перевозить 100 человек в экономе становится выгоднее, чем 75 пассажиров в эконом-классе и еще нескольких в бизнесе.