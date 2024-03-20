Группа «Аэрофлот» планирует отказаться от бизнес-класса на нескольких Superjet

Согласно документу, перекомпоновать планируется девять самолетов, заменив в них 12 кресел бизнес-класса на 25 экономических. На увеличение вместимости этих бортов на 13 мест «дочка» «Аэрофлота» собирается потратить свыше 331 млн рублей.
Сроки выполнения работ по перекомпоновке запланированы исходя из графика техобслуживания самолетов после высокого сезона авиаперевозок с конца сентября этого года по середину апреля 2025-го.
Для реконфигурации бортов планируется использовать компоненты неисправных Superjet «России», самолетов-доноров и складских запасов ПАО «Яковлев» (производитель SSJ-100), следует из материалов. В них указано, что на хранении у «России» находятся шесть из 61 SSJ-100 в двухклассной конфигурации (12 мест в бизнесе и 75 в экономе). Во флоте перевозчика также есть 17 Superjet с эконом-классом на 100 кресел.
В обосновании инвестпроекта сказано, что в настоящее время «России» не хватает 100-местных Superjet, которые актуальны на многих рейсах авиакомпании, особенно на курортных и туристических маршрутах, «когда пассажиры не готовы переплачивать за бизнес-класс», а перевозить 100 человек в экономе становится выгоднее, чем 75 пассажиров в эконом-классе и еще нескольких в бизнесе.
Реконфигурация девяти самолетов из двухклассной в моноклассную экономическую компоновку позволит увеличить провозную способность флота SSJ-100 «России», а также извлечь дополнительный доход от продажи эконом-мест более чем на 300 млн рублей в год, указано в инвестпроекте. Срок его окупаемости составляет 2,6 года.